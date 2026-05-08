అద్దెకు కేర్ టేకర్లు - పిల్లల్ని చూసుకోవాలన్నా, పెద్దలకు రక్షణగానూ!
అందుబాటులోకి కేర్ టేకింగ్ సేవలు - గంటల ప్రాతిపదికన ఫీజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:34 AM IST
Care Taker Services : ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు ఉన్నపుడు ఆఫీసులో లేటైనా, అర్జంటుగా ఊరెళ్లాలన్నా ఆందోళనకు గురవుతుంటాం. కాస్త ఆలస్యమైనా ఏం జరుగుతుందో అని బెంగపెట్టుకుంటాం. అంతే కాదు! ఏదైనా వ్యక్తిగత పనులున్నా చిన్న పిల్లల్ని ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లలేం. ఇరుగు పొరుగు ఇళ్లలోనో లేదంటే స్నేహితుల ఇంట్లోనో వదిలి వెళ్తుంటాం. అలాగని తరచూ అలా వదిలి పెట్టలేం. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 'మేమున్నాం' అంటూ కొన్ని సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయి.
ఆఫీసులో పని ఆలస్యం కావడం, లేదా ఓ గంట ముందే పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలి వెళ్లాల్సి రావడం ఇబ్బందికరమే. చంటి పిల్లల్ని పట్టుకుని షాపింగ్ చేయడం కష్టం, అంతే కాదు! అమ్మను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలన్నా, నాన్నకు వేళకు మాత్రలు వేయాలన్నా, ఒంటరిగా లేకుండా తోడుగా ఉండాలన్నా ఇపుడు ఆందోళన అవసరం లేదు. స్నేహితులకో, బంధువులకో ఫోన్ చేసి పురమాయించాల్సిన పనీ లేదు. అత్యవసర వేళల్లో బేబీకేర్, ఎల్డర్కేర్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఉమ్మడి కుటుంబాల విచ్ఛిన్నంతో
ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఎక్కువ కావడంతో ఇంట్లో పిల్లల్నీ, పెద్దవాళ్లనీ చూసుకోవడానికి ఎవరో ఒకరు అందుబాటులో ఉండేవారు. కానీ, నగరీకరణ, వేరు కాపురాలు, ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం వలస వెళ్తున్న కారణంగా ఉమ్మడి కుటుంబాల జాడ కనిపించడం లేదు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం అంటూ దంపతులిద్దరూ బిజీగా ఉండటంతో చిన్నారుల ఆలనాపాలనా, పెద్దవాళ్ల బాగోగులూ చూసుకోవడం కష్టంగా మారింది. ఆ క్రమంలో కేర్ టేకర్ల సర్వీసులు ఎన్నో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. రోజులు, వారాలు, నెలల వారీగా ఫీజు తీసుకుంటూ ఇంటికొచ్చి సేవలందిస్తున్నాయి. కానీ, గంట, రెండు గంటలు, ఓ రోజు మాత్రమే అవసరం ఉంటే కుదరదు. ఎప్పుడో ఒకసారి, కొన్ని గంటల పాటు మాత్రమే పిల్లలు, పెద్దల్ని చూసుకోవాలి, ఆ మేరకు ఫీజు చెల్లిస్తామంటే కుదరదు. కానీ, తాజాగా పలు సంస్థలు మీకు అవసరమైన సమయంలో, అలాంటి సౌకర్యాల్నీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి.
యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్పటికప్పుడు మనకు కావాల్సిన కేర్టేకర్ను బుక్ చేసుకుని నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి సేవలు పొందొచ్చు. చైల్డ్ కేర్, ఎల్డర్ కేర్ సేవలు కూడా యాప్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవసరాన్ని బట్టి రెండు గంటల కోసం కూడా బుక్ చేసుకుని గంటకు రూ.200 చొప్పున చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. పైగా వారి కోసం గంటలకొద్దీ ఎదురుచూడాల్సిన పని లేకుండా హైదరాబాద్లో ఎక్కడున్నా 20 నిమిషాల నుంచి గంటలోపు వచ్చేస్తారట.
ఎలా పనిచేస్తుంది
తమ వద్ద శిక్షణ తీసుకున్న కేర్ టేకర్లు అందుబాటులో ఉంటారని కేర్ టేకింగ్ సేవలు అందించే ప్రముఖ సంస్థ వెల్లడించింది. ఏడాది వయసు నుంచి పదేళ్ల పిల్లల వరకూ చూసుకుంటారని, తినిపించడం, స్నానం చేయించడం దగ్గర్నుంచీ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడం వరకూ అన్ని పనులూ చేస్తారట. పెద్ద పిల్లలైతే హోంవర్క్ చేయించడంతో పాటు వారిని ఆడించడం పనులూ చేసిపెడతారు. పిల్లలైనా, పెద్దలైనా వారిని పార్కులకు తీసుకెళ్లడం, స్కూల్లో దింపి తీసుకురావడం వంటి పనులు చక్కబెడతారు. ట్యూషన్ లేదా ఎక్కడికైనా సమ్మర్క్యాంప్లాంటి ప్రత్యేక తరగతులకు వెళితే వాళ్లతోపాటు అక్కడే ఉండి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ల క్షేమ సమాచారం గురించి అప్డేట్ ఇస్తుంటారు. ఫంక్షన్లు లేదా బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినపుడు పిల్లల్ని చూసుకోడానికి వీళ్లనూ వెంట తీసుకెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. పెద్దవాళ్లకైతే వేళకు మందులు వేయడం, భోజనం పెట్టడం, యోగా చేయించడం, వాకింగ్కి తీసుకెళ్లడం లాంటి పనులన్నీ చేసిపెడతారు. కాలక్షేపానికి కబుర్లు చెబుతూ తోడుగా ఉంటూ అవసరమైతే స్నేహితుల ఇంటికీ, వేడుకలకీ వెంట వెళ్తారు. ఊహించని ప్రమాదాల్లో ఉపయోగపడే ప్రథమ చికిత్స, సీపీఆర్ లాంటివాటిపైనా ఈ వాలంటీర్లకు శిక్షణ, అవగాహన ఉంటుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రికీ తీసుకెళ్తారు.
ఇంట్లో ఎవరూ లేనపుడు వారిని నమ్మేదెలా? అని సందేహిస్తున్నారా? చదువు అర్హతలతోపాటు స్వభావాన్నీ పరిశీలించాకే కేర్ టేకర్లను ఎంచుకుంటామని, అన్ని విధాలుగా పరిశీలించిన తర్వాతే శిక్షణ ఇచ్చి పంపిస్తామని కేర్ టేకింగ్ సేవలు అందిస్తున్న ఓ యాప్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి ఏమాత్రం భయం అక్కర్లేదని అంటున్నారు.
