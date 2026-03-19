టేస్టీటేస్టీ "క్యారమిల్ సేమియా పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

సేమియాతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

Caramel Vermicelli Payasam
Caramel Vermicelli Payasam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 9:52 AM IST

Caramel Vermicelli Payasam : ప్రతి ఇంట్లోనూ సేమియా తప్పుకుండా ఉంటుంది! దీనితో స్వీట్, హాట్ అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో సేమియా పాయసం కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఈ పద్ధతిలో క్యారమిల్ సేమియా పాయసం చేశారంటే నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తుంది. అంతేకాక ఇక్కడ చెప్పబోయే కొలతలతో చేస్తే టేస్టీటేస్టీగా, జ్యూసీజ్యూసీగా వస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

తియ్యని "సగ్గు బియ్యం రాగి పిండి పాయసం" - ఈ రెసిపీ ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

Caramel Vermicelli Payasam
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - అర కప్పు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • పంచదార - తగినంత
  • జీడిపప్పు - 20
  • కిస్​మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
Caramel Vermicelli Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు సేమియా వేసి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంతవరకు వీటిని వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పంచదారను కలుపుతూ కలర్ మారేంత వరకు కరిగించాలి. అనంతరం​ ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో వేయాలి. ఈ మిశ్రమం ఆరిన తర్వాత చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Caramel Vermicelli Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో క్యారమిల్ సిరప్ కోసం పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పంచదారను కలుపుతూ కలర్​ మారేంత వరకు కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన సేమియా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
Caramel Vermicelli Payasam
పంచదార (Getty Images)
  • సేమియా ఉడికిన తర్వాత పావు కప్పు పంచదార, రెడీ చేసుకున్న క్యారమిల్ సిరప్ యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 10 జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్ వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Caramel Vermicelli Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • సేమియా మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పుకిస్​మిస్ మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకుల మిశ్రమం వేసి కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ క్యారమిల్ సేమియా పాయసం మీ ముందుంటుంది!

ఉపవాసం వేళ ఎంతో మేలు చేసే "తల్బినా" - పంచదార లేకుండా బార్లీతో కమ్మని జావ!

పిల్లలు అన్నం తినడం లేదా? ఇలా "కాజు పాలకూర రైస్" చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!

