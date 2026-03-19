టేస్టీటేస్టీ "క్యారమిల్ సేమియా పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
సేమియాతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 9:52 AM IST
Caramel Vermicelli Payasam : ప్రతి ఇంట్లోనూ సేమియా తప్పుకుండా ఉంటుంది! దీనితో స్వీట్, హాట్ అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో సేమియా పాయసం కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఈ పద్ధతిలో క్యారమిల్ సేమియా పాయసం చేశారంటే నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తుంది. అంతేకాక ఇక్కడ చెప్పబోయే కొలతలతో చేస్తే టేస్టీటేస్టీగా, జ్యూసీజ్యూసీగా వస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - అర కప్పు
- నెయ్యి - సరిపడా
- పంచదార - తగినంత
- జీడిపప్పు - 20
- కిస్మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు సేమియా వేసి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంతవరకు వీటిని వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పంచదారను కలుపుతూ కలర్ మారేంత వరకు కరిగించాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్లో వేయాలి. ఈ మిశ్రమం ఆరిన తర్వాత చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో క్యారమిల్ సిరప్ కోసం పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పంచదారను కలుపుతూ కలర్ మారేంత వరకు కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన సేమియా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- సేమియా ఉడికిన తర్వాత పావు కప్పు పంచదార, రెడీ చేసుకున్న క్యారమిల్ సిరప్ యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 10 జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- సేమియా మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పుకిస్మిస్ మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకుల మిశ్రమం వేసి కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ క్యారమిల్ సేమియా పాయసం మీ ముందుంటుంది!
