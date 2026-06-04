వీధి కుక్క కోసం - రెండు దేశాల కొట్లాట!
- కారామెల్ శునకం తమదేనంటున్న బ్రెజిల్ - మెక్సికో దేశాలు - సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్న వార్!
Published : June 4, 2026 at 10:36 AM IST
Caramel Dog : ప్రతి కుక్కకూ ఒక రోజు వస్తుందంటారు. కానీ ఈ కుక్కకు ఏకంగా జీవితమే వచ్చింది. దాని కోసం ఏకంగా రెండు దేశాలు పోట్లాడుకునే పరిస్థితి వచ్చింది! ఆ శునకం తమదేనని ఒకరంటే.. కాదు తమదేనని మరొకరు అంటున్నారు! అసలు, ఒక వీధి కుక్కకోసం రెండు దేశాలు గొడవపడే పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది? ఏంటి దాని ప్రత్యేకత? ఇంతకీ ఆ కుక్కపేరేంటి.. దానికోసం పోరాటం సాగించే దేశాలేవి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ కుక్క పేరు "పెర్రో కారామెలో". దీన్నే "కారామెల్ డాగ్" అని కూడా పిలుస్తారు. దీనికోసం గొడవపడుతున్న దేశాలు బ్రెజిల్ అండ్ మెక్సికో. అది తమకు మాత్రమే సొంతమైన బ్రీడ్ అంటోంది బ్రెజిల్. "అలాగా? అయితే, అది మా నేషనల్ సింబల్" అంటూ ఏకంగా దాన్ని తమ జాతీయ చిహ్నంగా ప్రకటించింది మెక్సికో!
చారిత్రక వారసత్వం :
బ్రెజిల్ దేశస్తులు ఈ కారామెల్ డాగ్ను తమ చారిత్రక వారసత్వంగా భావిస్తారు. సంస్కృతికి ప్రతీకగా చూస్తారు. ఇది ముదురు గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. ఈ కుక్క సుమారు 300 భిన్న జాతుల సమ్మేళనం అనేది వారి విశ్వాసం. శతాబ్దాల కిందట ఇటలీ, జర్మనీ, పోర్చుగీసు, జపాన్, స్పెయిన్ తదితర దేశాల నుంచి బ్రెజిల్కు వలస వచ్చినవారు తమ వెంట వారి శునకాలను తీసుకొచ్చారట. అలా వచ్చిన రకరకాల శునక జాతుల మధ్య ఇన్బ్రీడింగ్ జరిగి, ఈ "కారామెల్" జాతి పుట్టిందని బ్రెజిలియన్లు చెబుతారు. అలా ఆ కుక్కను తమ దేశ వారసత్వంగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఆ శునకంపై హక్కులు తమవేనని అంటున్నారు. బ్రెజిల్కు మాత్రమే చెందిన ఆస్తిగా భావించి.. దీని చిత్రాన్ని కరెన్సీ నోట్లపై ముద్రించాలని గతంలో ఆన్లైన్లో ఓ పోల్ నిర్వహించారు. దీనికి వేలాది మంది మద్దతు కూడా తెలిపారు.
సాంస్కృతిక వారసత్వం :
మెక్సికో కూడా ధీటుగా బదులిస్తోంది. ఈ కారామెల్ కుక్కలు తమ దేశవీధుల్లో కోట్ల సంఖ్యలో కనిపిస్తాయని, ఇది కేవలం బ్రెజిల్కే పరిమితం కాదని చెబుతోంది. ఈ శునకం మొత్తం లాటిన్ అమెరికాకు చెందినదని మెక్సికో జంతు సంరక్షకులు చెప్తున్నారు. మెక్సికో సంస్కృతిలో కారామెల్ శునక జాతి అంతర్భాగమని ఆ దేశ ప్రభుత్వ పర్యావరణ సంస్థ "ప్రొపీమ్" ప్రకటించింది. అంతేకాదు కారామెల్ జాతిని మెక్సికో నాలుగో జాతీయ చిహ్నంగా గుర్తించింది.
తీవ్ర వివాదం :
బ్రెజిల్ దేశం అది తమ వారసత్వమని వాదిస్తుండగా.. మెక్సికో ఒక అడుగు ముందుకేసి జాతీయ చిహ్నంగా ప్రకటించింది. దీనిపై బ్రెజిల్ పౌరులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర స్థాయిలో నిరసన తెలుపుతున్నారు. ఈ చర్యను సహించేది లేదని అంటున్నారు. తమనుంచి కారామెల్ ను ఎవ్వరూ దూరం చేయలేరని, ఆ శునకంతో మెక్సికో దేశానికి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదని నినదిస్తున్నారు. ఈ విధంగా రెండు దేశాలు వీధి శునకం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాయి. మరి, ఈ వివాదం ఎప్పుడు, ఎలా ముగుస్తుందో చూడాలి.
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