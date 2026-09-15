కొనకుండానే నచ్చిన 'కారు' మీ సొంతం! - నో డౌన్ పేమెంట్, నో ఇన్సూరెన్స్ టెన్షన్!
రూపాయి కట్టకుండానే నచ్చిన 'కారు' మీ ఇంటి ముందు! - ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు అందిస్తున్న 'సబ్స్క్రిప్షన్ విధానం' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 2:10 PM IST
Car Subscription India : కారు కొనకుండానే సొంతమయ్యే మార్గం ఉండగా ఇక దిగులే అవసరం లేదు. కొత్త కార్లను పలు ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల కాలానికి సబ్స్క్రిప్షన్ విధానంలో ఇస్తున్నాయి. కొత్త కారును సొంతం చేసుకునేందుకు చౌకైన మార్గం అంటున్నాయి. ఆ కారు మీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు దానికి యాజమాని, నచ్చిన కారు తీసుకుని నచ్చినన్ని రోజులు నడుపుకోవచ్చు. ఏటా బీమా చెల్లింపు, మెయింటెనెన్స్ వంటి బాదరబందీ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. కొనకుండానే కారును సొంతం చేసుకునేందుకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నదే 'సబ్స్క్రిప్షన్ విధానం'. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ విధానం? ఎలా పని చేస్తుంది? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొత్త కారు కొనాలంటే చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఆర్ధికంగా భారమే. అయినా రుణాలు తీసుకుని నెలవారీ ఈఎంఐలు చెల్లిస్తున్నారు. మూడు, నాలుగేళ్లు కాగానే ఈఎంఐ తీరకముందే ఆ కారుపై ఆసక్తి తగ్గుతుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చిన కొత్త కారుపై మనసు పడుతుంది. పాతది అమ్ముదామంటే ఆశించిన ధర రాదు, మళ్లీ కొత్తకారుకు అధిక ధర, లైఫ్టాక్స్ చెల్లించాలి. కానీ, ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు అందిస్తున్న ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ విధానం ప్రతి నాలుగైదేళ్లకు కారును మార్చే అలవాటు ఉన్నవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీని ద్వారా పూర్తి ధర చెల్లించాల్సిన పనిలేకుండానే పరిమిత కాలానికి కారును సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎలా పనిచేస్తుంది?
'కారు సబ్స్క్రిప్షన్' అంటే నిర్దిష్ట కాలానికి వాహనాన్ని అద్దెకు తీసుకోవడం. షోరూం బండినే లీజుకు ఇస్తారు. ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల వరకు తీసుకోవచ్చు. కంపెనీ, కారు మోడల్ను బట్టి లీజింగ్ వ్యవధులు మారుతుంటాయి. నెలవారీ ఈఎంఐ చెల్లించే బదులు, ప్రతినెలా కారుకు సబ్స్క్రిప్షన్ రుసుము చెల్లించాలి. ఈ పద్ధతిలో కారు యాజమాన్య హక్కులు లీజింగ్ కంపెనీ వద్దే ఉంటాయి. ఒప్పందం ముగిశాక కారును తిరిగి ఇచ్చేయొచ్చు. లేదంటే మిగిలిన విలువ చెల్లించి కొనుగోలు చేయొచ్చు. లేదా కొత్త మోడల్ తీసుకోవచ్చు.
ప్రయోజనాలు :
- సాధారణంగా ఎలాంటి ముందస్తు చెల్లింపుల్లేకుండా కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో కొత్త కారు నడిపే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఏటా చెల్లించే బీమా, ఇతర మెయింటెన్స్ ఖర్చులు లీజులోనే కలిసి ఉంటాయి. వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు, రోడ్డు పన్ను సహా కలిపే నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ రుసుము వసూలు చేస్తారు. కాబట్టి వీటి కోసం అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు లీజు మొత్తాన్ని బిజినెస్ వ్యయంగా చూపి పన్ను మినహాయింపు పొందొచ్చు.
- ఆటోమొబైల్ కంపెనీలతోపాటు మనదేశంలో ఐవెన్స్, ఓరిక్స్ వంటి ప్రముఖ సబ్ స్క్రిప్షన్ సంస్థల నుంచి కూడా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
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ఏది మేలు?
- మీరు కారును మార్చకుండా సుదీర్ఘకాలం ఉపయోగిస్తూ వాహనంపై పూర్తి హక్కులు కావాలనుకుంటే రుణం తీసుకుని కారు కొనడం సరైన మార్గం.
- ప్రతి రెండు, మూడేళ్లకు ఒక కొత్త మోడల్ కారుకు మారాలనుకునేవారికి మెయింటనెన్స్, బీమా వంటి ఖర్చుల భయం లేకుండా, తక్కువ నెలవారీ వ్యయంతో కారును నడపాలనుకునే వారికి లీజింగ్ ఉత్తమమైన ఎంపిక అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఎంపిక చేసిన మోడల్స్పై :
- మారుతీ సుజుకీ ఎంపిక చేసిన మోడల్కు సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తోంది. సెలెరియో, వ్యాగన్ఆర్ వంటి కార్లను నెలకు రూ.11,098 చెల్లించి తెచ్చుకోవచ్చు. గ్రాండ్ విటారా ఈవీకి రూ.38,851 చెల్లించాలి. 12 నెలల నుంచి 48 నెలల కాలవ్యవధిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- నిస్సాన్ ఎంపిక చేసిన మోడల్ (టెక్టాన్)పై లీజింగ్కు అవకాశం కల్పిస్తోంది.
- టయోటా, మహీంద్రా వంటి కార్ల తయారీ కంపెనీలూ ఎంపిక చేసిన మోడల్స్పై సబ్స్క్రిప్షన్కు ఇస్తున్నాయి.
- హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లు నెలకు రూ.11 వేల నుంచి రూ.35 వేల వరకు చెల్లిస్తే మీ సొంతం అవుతాయి.
- సెడాన్ మోడల్స్ నెలకు రూ.28 వేల నుంచి రూ.55 వేల వరకు, ఎస్యూవీలైతే కంపెనీ, మోడల్, కాల వ్యవధినిబట్టి నెలకు రూ.38 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ రుసుము చెల్లించాలి. విలాసవంతమైన కార్ల బ్రాండ్లలోనూ ఈ విధానం అమల్లో ఉంది.
కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల నుంచి ఎక్కువ :
- సబ్స్క్రిప్షన్/లీజింగ్ విధానంలో కార్లు తీసుకోవడంపై ఎక్కువగా కార్పొరేట్ కంపెనీ ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
- ఆయా సంస్థలో ఉద్యోగి అర్హతను బట్టి వీటిని ఆఫర్ చేస్తున్నారు. మెయింటనెన్స్, బీమా లీజింగ్ కంపెనీ చూసుకుంటుంది.
- 7-8 ఏళ్ల వ్యవధి, నాలుగేళ్ల లాక్ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. విదేశాల్లో ఈ విధానం బాగా ప్రాచుర్యం పొందిందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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