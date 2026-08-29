వర్షాకాలంలో కారు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారా? - ఈ "యాక్సెసరీస్" తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
-వర్షాకాలంలో కారుకు యాక్సెసరీస్ ఉండాలంటున్న ఆటోమొబైల్ నిపుణులు - ఇవి ఉండటం వల్ల సేఫ్ డ్రైవ్తో పాటు వాహనం కూడా మంచి కండిషన్లో ఉంటుందట!
Published : August 29, 2026 at 7:54 PM IST
Car Safety Tips in Rainy Season: వర్షాకాలంలో కారు నడపడానికి డ్రైవింగ్ నైపుణ్యం ఉంటే సరిపోదు. భారీవర్షాలు, నీటినిల్వలు, పొగమంచు, తడి క్యాబిన్, జారే పెడల్స్ వంటి ప్రమాదకర పరిస్థితులనూ ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా చిన్న చిన్న కారు యాక్సెసరీస్ను సెట్ చేసుకోవడం వల్ల డ్రైవింగ్ సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా వాహనం కూడా మంచి స్థితిలో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా హైడ్రోఫోబిక్ విండ్షీల్డ్, స్ప్రేలు, సిలికాన్ వైపర్ బ్లేడ్లు, 7డీ ఫ్లోర్మ్యాట్లు, డీహ్యూమిడిఫైయర్లు, పోర్టబుల్ టైర్ ఇన్ప్లేటర్లు వంటి పరికరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో స్పష్టమైన దృశ్యం, సరైన టైర్ గ్రిప్, తేమ నియంత్రణ వంటి మూడు అంశాలపై ముందుగానే దృష్టి పెడితే వర్షంలో డ్రైవింగ్ మరింత సురక్షితంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. తరచూ హైవేలపై ప్రయాణించేవారు ఈ పరికరాలను కారులో తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అత్యవసర పరికాలివే:
- పోర్టబుల్ టైర్ ఇన్ఫ్లేటర్: టైరులో సరైన పీఎస్ఐ లేకపోతే తడిరోడ్లపై గ్రిప్ తగ్గుతుందని, ఈ పరికరం ద్వారా అవసరమైనప్పుడు గాలి నింపుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- వాటర్ ప్రూఫ్ కార్ కవరు: ఈ కవర్ ఆమ్ల వర్షం, నిరంతర తేమ వల్ల వాహనం పెయింట్ దెబ్బ తినకుండా కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- మైక్రోఫైబర్ క్లాత్: తడిగా ఉన్న డాష్బోర్డు, తేమగా ఉన్న గాజు ఉపరితలాలను త్వరగా తుడవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
- వైపర్ బ్లేడ్లు: 6 నుంచి 12 నెలలకు ఒకసారి పరిశీలించాలంటున్నారు. బ్రేక్లు, ఇండికేటర్లు హెడ్లైట్లు పనిచేస్తున్నాయో లేదో పరీక్షించాలని సూచిస్తున్నారు.
కారు బాహ్య రక్షణకు: వర్షాకాలంలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు, కనిపించే దూరం తగ్గిపోవడం వల్ల జరుగుతాయని, అందుకే విండ్షీల్డ్, సైడ్ మిర్రర్లు ఎప్పుడూ స్పష్టంగా కనిపించేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- హైడ్రోఫోబిక్ విండ్ షీల్డ్ స్ప్రే.. వల్ల గాజుపై నీటిని వికర్షించే పూత ఏర్పడి వర్షపు బిందువులు వేగంగా జారిపోతాయని, వైపర్పై ఒత్తిడి తగ్గి రాత్రి డ్రైవింగ్లో స్పష్టత పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- సిలికాన్ లేదా ఏరోట్విన్ వైపర్ బ్లేడ్లు.. భారీ వర్షంలోనూ గాజుపై మరకలు లేకుండా శుభ్రం చేస్తాయంటున్నారు. సాధారణ రబ్బరు బ్లేడ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయంటున్నారు.
- సైడ్ మిర్రర్ రెయిన్ గార్డ్స్.. అద్దాలపై నీటి బిందువులు చేరకుండా అడ్డుకుని స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.
- ఎల్ఈడీ ఫాగ్ లైట్లు.. దట్టమైన వర్షం, పొగ మంచులో రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించేందుకు సహాయపడతాయంటున్నారు.
అంతర్గత రక్షణ, శుభ్రతకు:
- వర్షాకాలంలో కారులో బురద, తడి బూట్ల ముద్రలు, చెడు వాసనలు రాకుండా 7 డీ లేదా ఆల్ వెదర్ ఫ్లోర్ మ్యాట్లు వాడితే బురద, నీరు, తడి అవశేషాలను పట్టి ఉంచి కార్పెట్ను రక్షిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- మినీ కార్ డీహ్యూమిడిఫ్లైయర్ అధిక తేమను పీల్చుకుని అద్దాలకు పొగమంచు పట్టకుండా చేస్తుందంటున్నారు.
- రబ్బరు పెడల్ కవర్లు తడి పరిస్థితుల్లో పాదాలు జారిపోకుండా గ్రిప్ను ఇస్తాయంటున్నారు. లీక్ ప్రూఫ్ చెత్త డబ్బా తడి టిష్యూలు, ప్యాకెట్లను క్యాబిన్లో చిందరవందర కాకుండా ఉంచుతుందని చెబుతున్నారు.
ధర ఎంత ఉంటుంది:
- 7డీ ఫ్లోర్ మ్యాట్లు - రూ.2వేల నుంచి రూ.5వేల వరకు
- హైడ్రోఫోబిక్ స్ప్రే - రూ.300 నుంచి రూ.1000 వరకు
- సిలికాన్ వైపర్లు - రూ.600 నుంచి రూ.2వేల వరకు
- సైడ్ మిర్రర్ గార్డులు - రూ.150 నుంచి రూ.600 వరకు
- డీహ్యూమిడిఫైయర్ - రూ.400 నుంచి రూ.1500 వరకు
- పోర్టబుల్ ఇన్ఫ్లేటర్ - రూ.1200 నుంచి రూ.3500
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