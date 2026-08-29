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వర్షాకాలంలో కారు డ్రైవింగ్​ చేస్తున్నారా? - ఈ "యాక్సెసరీస్"​ తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

-వర్షాకాలంలో కారుకు యాక్సెసరీస్ ఉండాలంటున్న ఆటోమొబైల్​ నిపుణులు - ఇవి ఉండటం వల్ల సేఫ్​ డ్రైవ్​తో పాటు వాహనం కూడా మంచి కండిషన్​లో ఉంటుందట!

Car Safety Tips in Rainy Season
Car Safety Tips in Rainy Season (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 7:54 PM IST

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Car Safety Tips in Rainy Season: వర్షాకాలంలో కారు నడపడానికి డ్రైవింగ్​ నైపుణ్యం ఉంటే సరిపోదు. భారీవర్షాలు, నీటినిల్వలు, పొగమంచు, తడి క్యాబిన్​, జారే పెడల్స్​ వంటి ప్రమాదకర పరిస్థితులనూ ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా చిన్న చిన్న కారు యాక్సెసరీస్​ను సెట్​ చేసుకోవడం వల్ల డ్రైవింగ్​ సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా వాహనం కూడా మంచి స్థితిలో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా హైడ్రోఫోబిక్​ విండ్​షీల్డ్​, స్ప్రేలు, సిలికాన్​ వైపర్​ బ్లేడ్లు, 7డీ ఫ్లోర్​మ్యాట్లు, డీహ్యూమిడిఫైయర్లు, పోర్టబుల్​ టైర్​ ఇన్​ప్లేటర్లు వంటి పరికరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో స్పష్టమైన దృశ్యం, సరైన టైర్​ గ్రిప్​, తేమ నియంత్రణ వంటి మూడు అంశాలపై ముందుగానే దృష్టి పెడితే వర్షంలో డ్రైవింగ్​ మరింత సురక్షితంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. తరచూ హైవేలపై ప్రయాణించేవారు ఈ పరికరాలను కారులో తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అత్యవసర పరికాలివే:

  • పోర్టబుల్​ టైర్​ ఇన్​ఫ్లేటర్​: టైరులో సరైన పీఎస్​ఐ లేకపోతే తడిరోడ్లపై గ్రిప్​ తగ్గుతుందని, ఈ పరికరం ద్వారా అవసరమైనప్పుడు గాలి నింపుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • వాటర్​ ప్రూఫ్​ కార్​ కవరు: ఈ కవర్​ ఆమ్ల వర్షం, నిరంతర తేమ వల్ల వాహనం పెయింట్​ దెబ్బ తినకుండా కాపాడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • మైక్రోఫైబర్​ క్లాత్​: తడిగా ఉన్న డాష్​బోర్డు, తేమగా ఉన్న గాజు ఉపరితలాలను త్వరగా తుడవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
  • వైపర్​ బ్లేడ్లు: 6 నుంచి 12 నెలలకు ఒకసారి పరిశీలించాలంటున్నారు. బ్రేక్​లు, ఇండికేటర్లు హెడ్​లైట్లు పనిచేస్తున్నాయో లేదో పరీక్షించాలని సూచిస్తున్నారు.

కారు బాహ్య రక్షణకు: వర్షాకాలంలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు, కనిపించే దూరం తగ్గిపోవడం వల్ల జరుగుతాయని, అందుకే విండ్​షీల్డ్​, సైడ్​ మిర్రర్లు ఎప్పుడూ స్పష్టంగా కనిపించేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.

  • హైడ్రోఫోబిక్​ విండ్​ షీల్డ్​ స్ప్రే.. వల్ల గాజుపై నీటిని వికర్షించే పూత ఏర్పడి వర్షపు బిందువులు వేగంగా జారిపోతాయని, వైపర్​పై ఒత్తిడి తగ్గి రాత్రి డ్రైవింగ్​లో స్పష్టత పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
  • సిలికాన్​ లేదా ఏరోట్విన్​ వైపర్​ బ్లేడ్లు.. భారీ వర్షంలోనూ గాజుపై మరకలు లేకుండా శుభ్రం చేస్తాయంటున్నారు. సాధారణ రబ్బరు బ్లేడ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయంటున్నారు.
  • సైడ్​ మిర్రర్​ రెయిన్​ గార్డ్స్​.. అద్దాలపై నీటి బిందువులు చేరకుండా అడ్డుకుని స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.
  • ఎల్​ఈడీ ఫాగ్​ లైట్లు.. దట్టమైన వర్షం, పొగ మంచులో రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించేందుకు సహాయపడతాయంటున్నారు.

అంతర్గత రక్షణ, శుభ్రతకు:

  • వర్షాకాలంలో కారులో బురద, తడి బూట్ల ముద్రలు, చెడు వాసనలు రాకుండా 7 డీ లేదా ఆల్​ వెదర్ ఫ్లోర్​ మ్యాట్లు వాడితే బురద, నీరు, తడి అవశేషాలను పట్టి ఉంచి కార్పెట్​ను రక్షిస్తాయని చెబుతున్నారు.
  • మినీ కార్​ డీహ్యూమిడిఫ్లైయర్​ అధిక తేమను పీల్చుకుని అద్దాలకు పొగమంచు పట్టకుండా చేస్తుందంటున్నారు.
  • రబ్బరు పెడల్​ కవర్లు తడి పరిస్థితుల్లో పాదాలు జారిపోకుండా గ్రిప్​ను ఇస్తాయంటున్నారు. లీక్ ప్రూఫ్​ చెత్త డబ్బా తడి టిష్యూలు, ప్యాకెట్లను క్యాబిన్​లో చిందరవందర కాకుండా ఉంచుతుందని చెబుతున్నారు.

ధర ఎంత ఉంటుంది:

  • 7డీ ఫ్లోర్​ మ్యాట్లు - రూ.2వేల నుంచి రూ.5వేల వరకు
  • హైడ్రోఫోబిక్​ స్ప్రే - రూ.300 నుంచి రూ.1000 వరకు
  • సిలికాన్​ వైపర్లు - రూ.600 నుంచి రూ.2వేల వరకు
  • సైడ్​ మిర్రర్​ గార్డులు - రూ.150 నుంచి రూ.600 వరకు
  • డీహ్యూమిడిఫైయర్​ - రూ.400 నుంచి రూ.1500 వరకు
  • పోర్టబుల్​ ఇన్​ఫ్లేటర్​ - రూ.1200 నుంచి రూ.3500

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వర్షాకాలంలో యూజ్​ అయ్యే యాక్సెసరీస్
CAR SAFETY TIPS IN RAINY SEASON

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