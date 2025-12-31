ETV Bharat / offbeat

జనవరి 1 నుంచి భారీగా పెరగనున్న కార్ల ధరలు - ఈ లోగానే బుక్​ చేసుకోండి!

- పాత ధరలు డిసెంబర్ 31 వరకే అందుబాటులో ఉంటాయని ప్రకటించిన కంపెనీలు - బడ్జెట్ నుంచి లగ్జరీ కార్ల వరకు అన్నింటి ధరలూ పెరగబోతున్నాయి!

Car Price Hike in India 2026
Car Price Hike in India 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 11:05 AM IST

4 Min Read
Car Price Hike in India 2026: ప్రస్తుత రోజుల్లో బైక్​ మాదిరే కార్లు కూడా నిత్యావసర వస్తువుల జాబితాలో చేరాయి. ఇంటికో కారు ఉండటం కామన్​ అయ్యింది. ఇదిలా ఉంటే మరికొన్ని గంటల్లో కొత్త సంవత్సరం రానుంది. న్యూ ఇయర్​ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా మంది కొత్త కార్లు కొనాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. మీరు కూడా అలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే అలర్ట్​ అవ్వడం మంచిది. ఎందుకంటే 2026లో కారు కొనాలనుకునే వారికి కార్ల తయారీ కంపెనీలు పెద్ద షాక్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యాయి. సామాన్యులు వాడే బడ్జెట్ కార్ల నుంచి లగ్జరీ కార్ల వరకు ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రముఖ కంపెనీలు అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఈ పెరిగిన రేట్లు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు కానున్నాయి. మరి ఏ కార్ల ధరలు ఎంత మేర పెరగనున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Nissan: ప్రముఖ కార్ల కంపెనీ నిస్సాన్ ఇండియా తమ కార్ల ధరలను 3 శాతం పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం భారత్‌లో నిస్సాన్ మాగ్నైట్‌, ఎక్స్‌ట్రెయిల్‌ SUVలను విక్రయిస్తోంది. ఈ రెండు మోడళ్లపై జనవరి 1, 2026 నుంచి నూతన ధరలు వర్తిస్తాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జీఎస్టీలో మార్పుల తర్వాత నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ధర రూ. 52,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ కాంపాక్ట్ SUV ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 5.62 లక్షల నుంచి రూ. 10.76 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. అయితే జనవరి నుంచి దీని ధర రూ. 17,000 నుంచి రూ. 32,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో రూ. 5.79 లక్షల నుంచి రూ. 11.08 లక్షలకు చేరుకుంటుందని అంచనా.

MG : జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా(JSW MG Motor India).. తన వాహనాల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. మోడల్‌, వేరియంట్‌ను బట్టి ధరల పెంపు మారుతుందని వెల్లడించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఎంజీ హెక్టర్‌, ఆస్టర్‌, జెడ్ఎస్ EV వంటి మోడళ్లపై దీని ప్రభావం ఉండనుంది.

BYD: బీవైడీ ఇండియా కంపెనీ.. తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV సీలయన్ 7 ధర పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే డిసెంబర్ 31 లోపు బుకింగ్ చేసిన వారికి ప్రస్తుత ఎక్స్‌-షోరూమ్‌ ధరలే వర్తిస్తాయని తెలిపింది. ధరల పెంపు ఉంటుందని చెప్పిన కంపెనీ.. ఎంత పెరుగుతుందనే వివరాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు.

Honda: ప్రఖ్యాత కార్ల కంపెనీ హోండా కార్స్ ఇండియా.. తన ప్యాసింజర్ వాహనాల ధరలు 2026 జనవరి నుంచి పెంచనున్నట్లు తెలిపింది. అయితే ధరలను ఎంత మేర పెంచనున్నారు అనేది అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా.. అమేజ్‌, ఎలివేట్‌, సిటీ వంటి మోడళ్లపై 1 నుంచి 2 శాతం వరకు రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Mercedes-Benz: లగ్జరీ సెగ్మెంట్‌లో మెర్సిడెస్ బెంజ్ రూటే సెపరేటు. అయితే బెంజ్​ కూడా తన మొత్తం మోడల్ రేంజ్‌పై 2 శాతం వరకు ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కూడా ఈ లిస్ట్​లో ఉన్నాయి. యూరో-INR మారకం రేటు స్థిరంగా 100 రూపాయల మార్కు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నందున ఈ ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కొత్త ధరలు 2026, జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఫ్యూచర్​లో త్రైమాసిక ధరల సవరణలపై కూడా ఆలోచనలో ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

Renault: రెనాల్ట్ ఇండియా తన వాహనాల ధరలను 2026 జనవరి నుంచి గరిష్టంగా 2 శాతం వరకు పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ధరల పెంపు మోడల్‌, వేరియంట్‌ను బట్టి భిన్నంగా ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరగడం, ఆటోమొబైల్ రంగంలో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఈ నిర్ణయానికి కారణమని వివరించింది.

BMW: బీఎండబ్ల్యూ ఇండియా తన లగ్జరీ కార్ల ధరలను 3 శాతం వరకు పెంచనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. మోడల్‌, వేరియంట్‌ను బట్టి ధరల పెంపు మారుతుందని వెల్లడించింది. ఈ ధరలు జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. త్వరలోనే మిగతా బ్రాండ్లు కూడా ఇదే బాటలో ధరల పెంపు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని వాణిజ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి కొత్త కారు కొనుగోలు చేయాలని ఆశపడేవారు డిసెంబర్ 31, 2025 లోగా బుక్‌ చేయడం ద్వారా కొంత డబ్బు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

కార్ల ధరలు పెరగడానికి కారణాలు ఇవే: ప్రతి సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగే వార్షిక ధరల సవరణలో భాగంగానే ఈ పెంపులు చేస్తున్నట్లు కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం, ద్రవ్యోల్బణం, ఫారెక్స్ మార్పులు, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు, విదేశీ కరెన్సీ వంటివే కార్ల ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలని కార్ల తయారీ కంపెనీలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

