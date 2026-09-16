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మీకు కారు ఉందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే ముప్పు!

- బూట్ స్పేస్ నుంచి.. డ్యాష్ బోర్డు దాకా - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే మేలంటున్న నిపుణులు!

Car Safety Tips
Car Maintenance Tips (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 5:00 PM IST

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CAR : కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దాదాపుగా అందరూ కంటికి ఇంపుగా ఉందా లేదా? మైలేజ్ ఎలా ఉంది? అనేవి మాత్రమే చూస్తారు. కానీ, వాటిలోని ఫీచర్స్ గురించి, వాటి వాడకం గురించి, వాటివల్ల కలిగే నష్టాల గురించి మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ, సరిగా ఉపయోగించకపోతే వాటివల్ల ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

సన్‌రూఫ్ :

కారులో ప్రయాణిస్తుంటే సన్‌రూఫ్ ఓపెన్ చేసి, అందులో నుంచి బయటకు నిలబడి రెండు చేతులూ చాచి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తుంటారు చాలామంది. పిల్లలను కూడా ఈ విషయంలో కొందరు పెద్దలు ప్రోత్సహిస్తుంటారు. కానీ, సడెన్ గా బ్రేక్ వేయాల్సి వస్తే.. ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని, నిలబడిన వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. సన్‌రూఫ్‌ అనేది కారులోకి సహజ కాంతి, తాజా గాలి వచ్చేలా మాత్రమే ఉపయోగించాలని, అది మనుషులు నిలబడేందుకు చేసిన ఏర్పాటు కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.

హై-బీమ్ హెడ్‌లైట్లు :

రాత్రి వేళ చాలా మంది హై-బీమ్ హెడ్‌లైట్లు వాడుతుంటారు. వాటి తీవ్రమైన కాంతి ఎదుటి డ్రైవర్ కళ్లలోకి నేరుగా పడుతుందని చెబుతున్నారు. రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించక డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే నగరాలు, పట్టణాల్లో వీధి దీపాలు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా లో-బీమ్‌నే ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. రోడ్డు వెలుతురు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా హైవేలు లేదా చీకటి రోడ్లపై ముందున్న మార్గాన్ని ఎక్కువ దూరం చూడాల్సిన సందర్భాల్లో మాత్రమే హై-బీమ్ ఉపయోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

ఇండికేటర్, హజార్డ్ లైట్లు :

చిన్నపాటి వర్షం పడినా హజార్డ్ లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణిస్తుంటారు కొందరు. అవసరం లేనిచోట కూడా వీటిని వాడడం వల్ల వెనుక వచ్చే వాహనదారులు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. వాహనం ఎటువైపు మలుపు తీసుకోబోతోందో వెనుక వచ్చే డ్రైవర్‌కు అర్థం కాదు. దీనివల్ల గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షం, పొగమంచు వంటి పరిస్థితుల్లో రోడ్డు సరిగా కనిపించని సమయాల్లో వాహన తయారీదారు సూచనలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటిస్తూ వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

AC:

ఏసీ వినియోగంలో చాలా మంది పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఎండలో గంటల తరబడి నిలిపిన కారులోకి ఎక్కగానే.. ఏసీని అత్యధిక వేగంలో పెట్టేస్తుంటారు. బయట గాలిని లోపలికి తీసుకునే మోడ్‌లోనే ఉంచుతారు. కానీ, కారు లోపల ఉన్న వేడి గాలి ముందుగా బయటికి వెళ్లేలా కాసేపు కిటికీలు తెరిచి ఉంచడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కిటికీలు మూసి ఏసీని రీసర్క్యులేషన్ మోడ్‌లో ఉంచితే, గాలి త్వరగా చల్లబడుతుందని చెబుతున్నారు. ఒకేసారి ఏసీని టాప్​లో పెట్టకుండా, క్రమంగా కూలింగ్‌ అయ్యేలా ఉపయోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

డ్యాష్‌బోర్డ్ :

డ్యాష్‌బోర్డ్‌పైన దేవుడి విగ్రహాలు, ఎయిర్ ఫ్రెష్‌నర్లు, సన్‌గ్లాసెస్, మొబైల్ హోల్డర్లు.. ఇలా రకరకాల వస్తువులు పెడుతుంటారు. కానీ, డ్రైవర్ దృష్టికి అడ్డుగా ఉండే వస్తువులను పెట్టడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు. మెరుస్తున్న వస్తువుల కాంతి డ్రైవర్ కళ్లలో పడొచ్చు. కదులుతున్న బొమ్మలు దృష్టిని మళ్లించొచ్చు. అంతేకాకుండా.. ఎయిర్‌బ్యాగ్ బయటకు వచ్చే ప్రాంతంలో వస్తువులు ఉంచడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే డ్యాష్‌బోర్డ్‌ను వీలైనంత ఖాళీగా ఉంచడం సురక్షితమని చెబుతున్నారు.

బూట్ స్పేస్ :

మెజారిటీ జనం చేసే పని కారు డిక్కీలోని ఖాళీ స్థలంలో వస్తువులు కుక్కేయడం. ముఖ్యంగా బియ్యం బస్తాలు, భారీ సామగ్రి వంటి వాటిని అవసరానికి మించి డిక్కీలో వేస్తే వాహనం బరువు పెరిగి, బ్యాలెన్స్ మారిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల అధిక వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు మలుపుల్లో వాహనం అదుపు తప్పే ప్రమాదం పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు.

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