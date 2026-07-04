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మీ కారుకు యాక్సిడెంట్​ జరగొద్దంటే - ఇవి చేయండి!

- అవగాహనా లోపంతోనే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయంటున్న నిపుణులు - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచన

Car Driving Tips
Car Driving Tips (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 3:11 PM IST

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Car Driving Tips : అప్పటి వరకూ ఉన్న ఆనందం అర క్షణంలో ఆవిరైపోతుంది! సంతోషంగా సాగుతున్న ప్రయాణం ఒక్కసారిగా విషాదంలో ముంచేస్తుంది! దీనికి అజాగ్రత్తే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, కారు ఉన్నవారు తప్పకుండా కొన్ని నియమాలు పాటించాలని, తద్వారా సేఫ్​గా జర్నీ చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవగాహనా లోపం :

చూడడానికి కారు ఎంత పాష్​గా కనిపిస్తోందో చూస్తారు. ఎంత లగ్జరీగా ఉందో చూస్తారు. హై-ఎండ్​ మోడల్​ కావాలని కోరుకుంటారు. మరి, కారు మెయింటెనెన్స్​ గురించి ఎంత తెలుసు? అని అడిగితే మాత్రం దిక్కులు చూస్తారు. నూటికి 90 మంది పరిస్థితి ఇదేనని మోటారు వాహన రంగంలోని నిపుణులు చెబుతున్నారు! అందుకే, కారులో ఎంత అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ, ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బ్రేక్‌ ప్యాడ్స్, ఆయిల్‌ :

బ్రేక్‌ ఆయిల్‌ లీక్​ అయినా, బ్రేక్‌ ప్యాడ్స్‌ అరిగిపోయినా బ్రేకులు సరిగా పడవు. దీన్ని గుర్తించడం డ్రైవింగ్ చేసే వారికి తెలియాలి. బ్రేకును గట్టిగా తొక్కాల్సి వస్తుంది, కిర్రుమనే సౌండ్​ కూడా వస్తుంది. దీంతోపాటు బ్రేక్ వేసినప్పుడు వాహనం ఒకవైపు లాగుతుంది. ఈ పరిస్థితిని గమనిస్తే బ్రేక్‌ ప్యాడ్స్‌ వెంటనే ఛేంజ్​ చేయాలి. ఆయిల్‌ వేయాలి. లేటైతే వీల్‌ డ్రమ్స్‌ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.

అలసట :

ఎక్కువ సేపు డ్రైవింగ్​ చేస్తే మనిషి అలిసిపోతాడు. ఇలాంటప్పుడు తెలియకుండానే కంటిరెప్పలు మూతపడుతుంటాయి. దీన్ని మైక్రో స్లీప్ అంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డ్రైవర్​ కళ్లు తెరిచే సరికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది.

కాబట్టి, కంటిన్యూగా రెండు లేదా మూడుసార్లు ఆవలింతలు వచ్చాయంటే నిద్ర ముంచుకొస్తోందని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు వెంటనే వాహనం ఆపేసి నీళ్లతో ముఖం కడుక్కోవాలి. అవకాశం ఉంటే కారు పక్కన ఆపేసి కాసేపు పడుకోవాలి. రోడ్డు మీద ఆపకూడదు. పక్కన ఖాళీ ప్లేసు ఉంటే అందులో అపాలి.

టైర్ల అరుగుదల :

ఈ విషయంలో మెజారిటీ జనం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. నడిచిపోతోంది కదా.. తర్వాత మార్చుదాం అనుకుంటారు. అందువల్ల సమయానికి అనుగుణంగా మార్చేయాలి. ఇక, టైరులో తక్కువ గాలి ఉంటే ఇంజిన్‌ సౌండ్​ ఎక్కువ అవుతుంది. కొన్ని టైర్లు ఎక్కువగా అరిగి, మరికొన్ని తక్కువగా అరిగితే గ్రిప్‌ ఎక్కువగా ఉన్నవైపు బండి లాగుతుంది. ఇలాంటి టైమ్​లో యాక్సిలరేటర్‌ ఎక్కువగా తొక్కకూడదు. సడెన్​గా బ్రేకులు వేయకూడదు.

అతిబరువు :

కారు ఖాళీగా ఉందని చాలా మంది బియ్యం బస్తాలు మొదలు, వస్తువులు, సరుకులతో నింపేస్తారు. కానీ చూడాల్సింది ఖాళీ స్థలం కాదు, కారు కెపాసిటీ. కారు బరువు మోసే బరువుకన్నా ఎక్కువ వెయిట్​ వేస్తే చాలా ప్రమాదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

దీన్ని ఎలా గుర్తించాలంటే, వాహనం స్పీడ్ అందుకుంటున్నప్పుడు వైబ్రేషన్ వస్తుంది. ఇంజిన్‌ శబ్దం కూడా మారుతుంది. ఈ పరిస్థితిని గమనించి వాహనాన్ని తక్కువ వేగంతో జాగ్రత్తగా నడపాల్సి ఉంటుంది.

కనీస అవగాహన :

  • టైర్లలో గాలి సరిపడా ఉందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి. కావాల్సినంత లేకపోతే టైర్‌ ప్రెషర్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్ లైట్ ఆన్​ అవుతుంది. దీన్ని చూసుకోవాలి
  • బ్రేక్ ఒకేసారి గట్టిగా తొక్కిపట్టుకోకూడదు. దీనివల్ల టైర్లు రోడ్డుమీద పట్టు కోల్పోతాయి
  • ఒకసారి బ్రేక్ నొక్కి, వెంటనే కాలు పైకెత్తి మరోసారి నొక్కాలి. ఇలా పుష్​ మెథడ్​లో బ్రేక్​ వేయాలి
  • రోడ్ల మధ్య తేడా గుర్తించాలి. హైవేలమీద రెండు మూడు గంటలు వేగంతో దూసుకొళ్లిన కారును, సాధారణ రోడ్డు మీదకు వచ్చినప్పుడు కూడా డ్రైవర్​ అదే పాత పద్ధతిలో వెళ్లిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చాలా సేపు ఒకే దారిలో ఉండడం వల్ల తనకు తెలియకుండానే ఇలా జరిగిపోతుంది. దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

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