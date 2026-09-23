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స్టీరింగ్​లో '9 -3' రూల్​? - సేఫ్​ డ్రైవింగ్​ కోసం MoRTH మార్గదర్శకాలివే!

-డ్రైవింగ్​ అంటే కళ్లు, కాళ్లు, చేతులు, మెదడు అన్నీ సమన్వయంతో ఉండాలి! - అయితే ట్రాఫిక్​లో బండి నడిపేముందు 20 గంటల ప్రాక్టీస్​ తప్పసనిరి!

Car Driving Safety Tips
Car Driving Safety Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 1:45 PM IST

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Car Driving Safety Tips: ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాల్సిన స్కిల్స్​లో డ్రైవింగ్​ ఒకటి. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇది చాలా ముఖ్యం కూడా. డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో.. సరైన అవగాహన లేకపోతే అంతకుమించి ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా మంది కేవలం సోషల్ మీడియాల్లో, యూట్యూబ్​లో చూసి డ్రైవింగ్​ చేసేస్తున్నారు. అయితే వాహనాన్ని ట్రాఫిక్​లో నడిపే ముందు కనీసం 20 గంటల ప్రాక్టీస్​ ఉండాలని రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ(MoRTH) చెబుతోంది. కానీ ట్రైనింగ్​ లేకుండానే రంగంలోకి దిగడంతో స్టీరింగ్​పై గ్రిప్​ రావడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. నిజానికి డ్రైవింగ్​ అంటే కళ్లు, కాళ్లు, చేతులు, మెదడు అన్నీ సమన్వయంతో ఉండాలని.. ఈ క్రమంలోనే సేఫ్​ డ్రైవింగ్​కు సంబంధించి మోర్త్​, ఆటోమొబైల్​ అసోసియేషన్​ అధ్యయనాలు కొన్ని మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్టీరింగ్​ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు:

  • స్టీరింగ్​ ఓ గోడ గడియారం అనుకుంటే అందులో 9 ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాన్ని ఎడమచేయితో, 3 ఉండే ప్రాంతాన్ని కుడి చేతితో పట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 10, 2 నంబర్ల పొజిషన్​లో అంటే స్టీరింగ్​ను కాస్త పైభాగంలో పట్టుకోవడం వల్ల ఎయిర్​ బ్యాగ్స్​ తెరుచుకున్నప్పుడు గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోందనే కారణంతో 9, 3 విధానం తీసుకొచ్చారని వివరిస్తున్నారు.
  • స్టీరింగ్​ తిప్పేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు చేతులు మెలిక పడకూడదని.. అందుకే ఫుల్​ ఫుష్​ పద్ధతిని సూచిస్తారంటున్నారు. మలుపుల వద్ద ఒక చేయి స్టీరింగ్​ను కిందికి అంటే.. ఇంకోటి దానికి సాయంగా పైవైపు తిప్పేలా ఉండాలంటున్నారు. ఇష్టానుసారంగా తిప్పితే చేతులు క్రాస్​గా మెలిక పడి వాహనం అదుపు తప్పుతుందంటున్నారు.
  • డ్రైవింగ్​ నేర్చుకునే కొత్తలోనే స్టీరింగ్​పై ఉండే బటన్ల జోలికి పోవద్దంటున్నారు. గతంలో హారన్​ మాత్రమే స్టీరింగ్​పై ఉండేదని.. ఇప్పుడు క్రూయిజ్​ కంట్రోల్​, ఆడియో వాల్యూమ్, వీడియో నియంత్రణ, ఫోన్​ కాల్స్​, వైపర్స్​, స్పీడోమీటర్​, మైలేజీ, టైర్లలో గాలి పీడనం సూచీలు, కెమెరాలు ఇలా సమస్తం ఉంటున్నాయని.. ఒకే బటన్​ను నొక్కుతూ వెళుతుంటే వేర్వేరు వివరాలు వస్తుంటాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దృష్టి రోడ్డు నుంచి తప్పిపోతుందంటున్నారు.

కాలు ఎలా ఉండాలి:

  • ఆటోమేటిక్​ కార్లలోనూ బ్రేక్​, యాక్సిలేటర్లను కుడి కాలుతోనే ఆపరేట్​ చేయాలంటున్నారు. కాలు మడమను బ్రేక్​ పెడల్​ ఎదుట స్థిరంగా పెట్టాలంటున్నారు. యాక్సిలేటర్​ను తొక్కాల్సి వచ్చినప్పుడు మడమను లేపకుండా పాదాన్ని మాత్రమే అటు తిప్పాలంటున్నారు.
  • అత్యవసరం సమయంలో బ్రేక్​ వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఆందోళనకు గురైనప్పుడు కాళ్లు కిందనున్న దాన్ని బలంగా తొక్కుతాయని.. ఇక్కడ మడమ బ్రేకుల ఎదుటే స్థిరంగా ఉండటం వల్ల ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనా, అసంకల్పితంగా తొక్కినా బ్రేకుపైనే పాదం పడుతుందంటున్నారు. దీని వల్ల అకస్మాత్తుగా ఆగుతుందే తప్ప పెద్దగా ప్రమాదం జరిగేందుకు ఆస్కారం తక్కువంటున్నారు.

క్లచ్​ విషయంలో: గేరు మార్చిన వెంటనే ఎడమకాలును క్లచ్​ మీది నుంచి తీసి ఎడమ పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో పెట్టాలంటున్నారు. పూర్తిగా క్లచ్​ తొక్కాకే గేర్లు మార్చాలని, లేకపోతే క్లచ్​ ప్లేట్లు త్వరగా అరిగిపోతాయంటున్నారు.

డ్రైవింగ్​ సీట్లో కూర్చునే ముందు:

  • అద్దాలు, ఇండికేటర్స్​, ఏలైన్​లోకి వెళ్లాలి, ఆ రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాల వేగం ఏంటి అనే విషయాలు గమనించాలంటున్నారు.
  • స్టీరింగ్​ మధ్య భాగం నుంచి ఛాతీ వరకు కనీసం పది అంగుళాల దూరం ఉండేలా సీటు సెట్​ చేసుకోవాలంటున్నారు. సీట్లో కూర్చొని రోడ్డు వైపు చూస్తూ క్లచ్​, బ్రేక్​, యాక్సిలేటర్​ అని మనసులో అనుకుంటూ కాళ్లతో అన్నింటి పొజిషన్​ చూసుకోవాలంటున్నారు. డ్రైవింగ్​ నేర్చుకున్న కొత్తలో అయితే కనీసం ఐదారు సార్లు ఇలా చేయాలంటున్నారు.
  • ఆర్టీవోల అనుమతి ఉన్న శిక్షణ కేంద్రాల్లోనే చేరాలంటున్నారు. వారి వాహనాల్లో డ్యూయల్​ కంట్రోల్స్​ ఉంటాయంటున్నారు.
  • డ్రైవింగ్​ చేసేటప్పుడు వదులైనవి, ఫ్యాన్సీ చెప్పులు, హైహీల్స్​ వేసుకోకూడదంటున్నారు. చెప్పులు లేకుండా నేర్చుకోవడం ఇంకా మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

సురక్షిత ప్రయాణానికి ఈ సూచికలను పాటించాలి - రోడ్డు పక్కనుండే ఈ గుర్తుల అర్థాలు తెలుసా?

మీ కారుకు యాక్సిడెంట్​ జరగొద్దంటే - ఇవి చేయండి!

TAGGED:

CAR DRIVING SAFETY TIPS
GUIDELINES FOR SAFE DRIVING
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