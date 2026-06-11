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"దుబాయ్​లో కారు డ్రైవర్ జాబ్స్" - వీసా, విమాన టిక్కెట్లు ఉచితం!

దుబాయ్​లో కారు డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు - జూన్ 28 అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ!

Car Driver Jobs in Dubai
Car Driver Jobs in Dubai (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 11:13 AM IST

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Car Driver Jobs in Dubai : కొంతమంది డ్రైవింగ్ చేయడం ఎంతో ఇష్టపడుతుంటారు. అందులోనూ కార్లు నడపడం విషయంలో మరింత ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అలా డ్రైవింగ్ అంటే ఇష్టపడే నిరుద్యోగులందరికీ గుడ్​న్యూస్. దుబాయిలో కారు డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ జాబ్స్​కు ఎంపికైన అభ్యర్థులు నెలకు రూ.90 వేల నుంచి రూ.1.12 లక్షల వరకు సంపాదించొచ్చు. మరి, ఈ డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డ్రైవరు వృత్తిలో బాగా సంపాదించాలనుకునే నిరుద్యోగులకు ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం. మీకు కారు నడపడం వచ్చి, అందుకు సంబంధించిన అన్ని అర్హతలతో పాటు ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఉన్నాయా. అయితే, దుబాయ్ మిమ్మల్ని ఉపాధి కోసం రమ్మని పిలుస్తోంది. అర్హులైన పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ(APSSDC), ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి పి.లోక్​మాన్​ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి కలిగిన పురుష అభ్యర్థులు జూన్ 28, 2026 తేదీలోగా ఈ డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

వసతి, సౌకర్యాలు :

  • యూఏఈ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న టైమ్​లో అభ్యర్థులకు ఉచిత వసతి సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారు. లైసెన్సు రాక ముందు ట్రైనింగ్ టైమ్​లో కొంతమొత్తంలో జీతభత్యాలు పొందుతారు.
  • లెసైన్సు పొందిన తర్వాత కమీషన్‌ ఆధారంగా మరింత ఆదాయం సంపాదించుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అభ్యర్థులను డ్రైవింగ్‌ టెస్ట్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
  • ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వీసాతో పాటు విమాన టికెట్లను కూడా సంబంధిత కంపెనీ ద్వారా ఉచితంగానే అందిస్తారు. రెండేళ్ల ఒప్పంద కాలం ఉంటుందని అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి.

ఉండాల్సిన అర్హతలివే :

  • ఈ కారు డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే పురుష అభ్యర్థులు 25 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి. టెన్త్​ క్లాస్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ప్రాథమిక డ్రైవింగ్‌ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి.
  • వీటితో పాటు అభ్యర్థులకు భారతీయ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు ఉండాలి.
  • దుబాయ్​లోని ఈ డ్రైవర్ జాబ్స్​కు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు నెలకు రూ.90 వేల నుంచి రూ.1.12 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.

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అవసరమైన పత్రాలు :

  • కారు డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ కలిగి ఉండాలి. అవేంటంటే..
  • అప్​డేట్ చేసి బయోడేటా
  • పాస్​పోర్ట్ కాపీ
  • విద్యార్హత సర్టిఫికేట్లు
  • పాస్​పోర్టు సైజ్ ఫొటోలు
  • భారతీయ/దుబాయ్‌ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు కలిగి ఉండాలి.

డ్రైవర్ పోస్టులకు నమోదు చేసుకోండిలా :

  • తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ నెల 28వ తేదీలోగా నైపుణ్యం.ఏపీ.జీవోవీ.ఇన్​(https://naipunyam.ap.gov.in/)లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి.
  • దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఈ నెల 29న(జూన్ 29వ తేదీ) ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు.
  • ఈ డ్రైవర్ పోస్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియలో సందేహాలకు 99888 53335, 87126 55686, 87901 18349, 87901 17279 నంబర్లను సంప్రదించండి.

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