మీ కారు చలికి వణుకుతోంది! - కేరింగ్ ముఖ్యం బిగిలూ!

- శీతాకాలంలో వాహనాలకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు! - సేఫ్టీ మెజర్స్ తప్పక పాటించాలంటున్న నిపుణులు

Car Care in Winter
Car Care in Winter (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 3:14 PM IST

4 Min Read
Car Care in Winter : చలి కాలం వణికిస్తోంది. దీంతో జనాలు పొద్దున స్వెట్టర్లు వేసుకొని, మంకీ క్యాప్​లు పెట్టుకొని రోడ్డెక్కుతున్నారు. రాత్రివేళ రగ్గులు కప్పుకొని పడుకుంటున్నారు. ఇన్ని సేఫ్టీ టిప్స్ తీసుకున్నా కూడా.. చాలా మంది దగ్గు, జలుబు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. మరి, ఇలాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏవీ లేని వాహనాల పరిస్థితి ఏంటి? అవి కూడా చలికి వణికిపోతుంటాయని మీకు తెలుసా? కావాలంటే చూడండి.. ఇంజిన్ ఆన్ చేస్తే వణికిపోతూ త్వరగా స్టార్ట్ కాదు. మైలేజీ కూడా సరిగా ఇవ్వదు! ఇంకా మరెన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటుంది. మరి, ఇలాంటి సమయంలో వాహనాన్ని ఎలా సంరక్షించుకోవాలి? ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి? నిపుణులు ఏమంటున్నారు? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ :

చలికి ఇంజిన్‌ అంత సులువుగా స్టార్ట్‌ అవదు. ఇంజిన్ ఆయిల్ చిక్కబడటం దీనికి ప్రధాన కారణం. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ కారణం వల్ల ఇంజిన్‌ను స్టార్ట్ కావడానికి అవసరమైన పవర్ లభించదు. అందుకే ఇంజిన్ త్వరగా స్టార్ట్ కాదు. ఇలాంటి సమయంలో మొండిగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి ఇంజిన్‌ దెబ్బతిని పోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ ఎప్పటికప్పుడు చెక్‌ చేయాలని, సమయానికి మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.

యాంటీఫ్రీజ్‌ ఏజెంట్‌ :

ఇంజిన్ పర్ఫెక్ట్​గా పనిచేయాలంటే అది ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత పరిధిలో ఉండాలి. కానీ వాతావరణాన్ని బట్టి, వాహనం ప్రయాణించిన దూరాన్ని బట్టి ఇంజిన్ వేడి మారుతూ ఉంటుంది. వేసవిలో కావచ్చు, లేదా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించినప్పుడు ఇంజిన్ అమితంగా వేడెక్కుతుంది. ఈ పరిస్థితి రాకుండా 'కూలింగ్ సిస్టమ్' నీటిని ఉపయోగిస్తుంది. అయితే, చలికాలం విషయానికి వచ్చే సరికి ఈ నీరు గడ్డకట్టే అవకాశం ఉంది.

అందుకే.. చలి కాలంలో కారు ఇంజిన్‌ గడ్డ కట్టకుండా ప్రొపిలీన్‌ గ్లైకోల్‌ లేదా ఇథలీన్‌ గ్లైకోల్‌ "యాంటీ ఫ్రీజింగ్‌ ఏజెంట్‌"గా పనిచేస్తాయి. ఇవి నీళ్లతో కలిసిపోయి కూలెంట్‌గా మారతాయి. అప్పుడు ఇంజిన్ సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే.. చలికాలంలో ఈ యాంటీఫ్రీజ్‌ కూలెంట్‌ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే, తరచూ దాని స్థాయిని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. తక్కువగా ఉంటే వెంటనే ఈ కూలెంట్‌ను అదనంగా యాడ్ చేయాలి. లేకపోతే ఇంజిన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి.

బ్యాటరీ :

చలికాలంలో బ్యాటరీ వర్క్ తగ్గిపోతుంది. లోపల జరిగే రసాయన చర్యలు స్లోడౌన్ అవుతాయి. ఫలితంగా, బ్యాటరీ పూర్తి స్థాయిలో పవర్ జనరేట్ చేయలేదు. దాంతో ఇంజిన్‌ను స్టార్ట్ చేయడానికి అవసరమైన స్టార్టింగ్ మోటారుకు తగినంత శక్తి (పవర్) లభించదు. అందుకే, బ్యాటరీ కెపాసిటీని తరచూ తనిఖీ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బ్యాటరీ టెర్మినల్స్‌ను క్లీన్ చేయాలని, వాటిపై పెట్రోలియం జెల్లీ రాయాలని సూచిస్తున్నారు. మరీ పాతదైతే త్వరగా మార్చేయాలని, ప్రయాణంలో దెబ్బతింటే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

టైర్లు :

వాహనాల టైర్లు కేవలం వర్షా కాలంలోనే స్కిడ్ అవుతాయని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ, చలికాలం కూడా స్కిడ్ అవుతాయని మీకు తెలుసా? చలికాలంలో టైర్లలో ప్రెషర్‌ తగ్గిపోతుంది. దాంతో అవి వీక్ అవుతాయి. అందువల్ల స్కిడ్‌ కావడానికి అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదుపు తప్పి ప్రమాదాలు జరగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రావొద్దంటే ప్రతివారమూ టైర్లలో ప్రెషర్‌ చెక్‌ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక టైర్లు పాతవైపోయి ఉంటే మాత్రం వెంటనే మార్చుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ఫ్యూయల్‌ ట్యాంక్‌ :

ట్యాంకులో ఫ్యుయల్ ఎంత ఉండాలనే విషయంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో విధమైన ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సమ్మర్ లో వేడి కారణంగా నిండుగా ఉండొద్దని సూచిస్తుంటారు. మరి, చలికాలంలో ఎలా ఉండాలంటే ఆఫ్ ట్యాంక్ పైన్నే ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే.. ట్యాంక్‌ ఖాళీగా ఉంటే గాల్లోని తేమ వాటర్​గా మారిపోయి ట్యాంక్​లో పడుతుంది. అదిగనక ఇంజిన్‌లోకి పోతే ప్రమాదం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఫ్యూయల్‌ స్థాయిని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలని, సగం పైన్నే ఉండేలా చూడాలని చెబుతున్నారు.

బ్రేక్‌ ఫ్లూయిడ్‌ :

వాహనానికి బ్రేక్ వేయాలంటే మనకు తెలిసింది బ్రేక్ పెడల్ నొక్కడమే. కానీ, ఆ తర్వాత లోపల పలు పనులు జరుగుతాయి. అందులో "బ్రేక్‌ ప్లూయిడ్‌" కీలకం. వాహనం ఆగడంలో ఇది ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది. దీనికి చలికాలం శత్రువు వంటిది. ఈ కాలంలో బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ మందంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది. లేదంటే గడ్డ కట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇలా జరిగితే బ్రేక్‌ పనితీరుపై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అందువల్ల దీన్ని చెక్ చేయాలి. బ్రేక్‌ ప్యాడ్లు, డిస్క్‌లు కూడా పరిశీలించాలి. అవసరాన్ని బట్టి మార్చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సర్వీస్‌ ముఖ్యం బిగిలూ :

చలి కాలంలో టైమ్​కు సర్వీసింగ్ చేయడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పైన చెప్పుకున్న విషయాలన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో మెకానిక్ తో చెక్ చేయించాలి. సమస్యలు ఉంటే సరిచేయించాలని చెబుతున్నారు.

వీటితోపాటు మరో విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. చలికి ఇంజిన్ పార్ట్స్​ పనితీరు తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల ఎప్పుడు వాహనం తీసినా సరే.. స్టార్ట్ చేయగానే వెంటనే నడపకూడదు. ఇంజిన్ ఆన్ చేసి, కాసేపు అలా వదిలేయాలి. అప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ అన్ని పార్టులకూ వ్యాపిస్తుంది. ఇంకా అన్ని భాగాలూ వేడెక్కుతాయి. అప్పుడు వర్కింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెరుగు పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.

