పండగ ఆఫర్లలో 'కారు' కొనాలనుకుంటున్నారా? - ఈ 'లెక్కలు' తెలియకపోతే జేబుకు చిల్లే!
'కారు' కొనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - షోరూమ్కు వెళ్లేముందు ఈ లెక్కలపై ఓ కన్నేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:09 PM IST
Car Buying Tips : కారు కొనడం ప్రతి కుటుంబానికి ఒక పెద్ద కల. పండగల వేళ కంపెనీలు, డీలర్లు ప్రకటించే భారీ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఆ కలను నిజం చేసుకునేందుకు మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తాయి. అయితే, షోరూమ్లో కారు ధర, ట్యాక్స్, ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ చెల్లించి నచ్చిన కారు సొంతం చేసుకోవడంతోనే ఖర్చు ముగిసిపోదు. కారు ఇంటికి వచ్చాక నెలవారీ ఈఎంఐలు, ఇంధనం, సర్వీసింగ్, మరమ్మతులు వంటి అనేక అదనపు ఖర్చులు మొదలవుతాయి. వీటన్నింటినీ ముందుగానే లెక్కించకుండా కొనుగోలు చేస్తే, నెలవారీ హోమ్ బడ్జెట్పై ఒత్తిడి పెరగొచ్చు. అందుకే, కారు కొనేముందు కొన్ని లెక్కలు తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, మీ డ్రీమ్ కారు భారం కాకుండా ఉండాలంటే కొనేముందు వేసుకోవాల్సిన ఈ స్మార్ట్ లెక్కలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కారు తీసుకునేటప్పుడు ముందుగా ఎక్స్ షోరూం, ఆన్ రోడ్ ధరల మధ్య డిఫరెంట్ను చెక్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్స్షోరూం ధరలో వెహికల్ ప్రైస్, వర్తించే పన్నులు ఉంటాయి. కానీ, రిజిస్ట్రేషన్, రోడ్ ట్యాక్స్, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర వర్తించే ఫీజులు కలిపిన తర్వాతే ఆన్రోడ్ ధర తెలుస్తుంది. డీలర్ కారు ధరను చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఖర్చునూ విడిగా చూపించమని అడగాలి. తప్పనిసరి చెల్లించాల్సిన ఫీజులేమిటి? విడిభాగాల ధర ఎంత? అనే డీటెయిల్స్ వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఒక మోడల్కు కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు డీలర్ల నుంచి ధరలు తీసుకొని, పోల్చి చూసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
ముందుగా ఎంత కట్టాలి?
లోన్ తీసుకుని కారు కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు తక్కువ డౌన్పేమెంట్(ముందస్తు చెల్లింపు) ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, తక్కువ మొత్తాన్ని ముందుగా పే చేసి ఎక్కువ లోన్ తీసుకుంటే, అసలు మొత్తంపై వడ్డీ భారం పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. మరోవైపు, పొదుపు మొత్తాన్నంతా డౌన్పేమెంట్గా పే చేస్తే, అత్యవసర అవసరాలకు మనీ మిగలకపోవచ్చు. అందుకే, డౌన్పేమెంట్ మొత్తం కట్టిన తర్వాత కూడా మీ వద్ద కనీసం ఆరు నెలల ఖర్చులకు సరిపోయే అమౌంట్ ఉండాలి. హోమ్లోన్, పర్సనల్ లోన్ వంటి ఇతర ఈఎంఐలు ఉంటే వాటిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. బ్యాంకు లోన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ కారు మన బడ్జెట్ పరిధిలోనిదే అనుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు.
తక్కువ EMIతో :
కారు లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేటుతోపాటు, లోన్ టైమ్ పీరియడ్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, ముందుగానే రుణం తీర్చేస్తే వర్తించే ఛార్జీలను చెక్ చేయాలి. ఎక్కువ కాలానికి లోన్ తీసుకుంటే నెలవారీ EMI తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ, మొత్తం మీద చెల్లించే వడ్డీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందని గమనించాలి. ఉదాహరణకు మీరు రూ.8 లక్షల లోన్ను ఐదు సంవత్సరాలకు 9 శాతం వార్షిక వడ్డీతో తీసుకుంటే, నెలవారీ EMI సుమారు రూ.16,600 అవుతుంది. ఐదు సంవత్సరాలలో మొత్తం చెల్లింపులు దాదాపు రూ.9.96లక్షలు అవుతాయి. అంటే, మీరు వడ్డీ రూపంలోనే సుమారు రూ.1.96లక్షలు కట్టాల్సి వస్తుంది.
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ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి :
కొత్త కారు తీసుకునేటప్పుడు మోటారు బీమా కంపల్సరీగా ఉండే ఖర్చు. అయితే, తక్కువ ప్రీమియం ఉన్న పాలసీనే ఎంచుకోవడం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. వెహికల్ వ్యాల్యూ, వినియోగం, పార్కింగ్ పరిస్థితులను బట్టి, సమగ్ర బీమా పాలసీ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొత్త కారుకు కావాల్సిన అన్ని రక్షణలూ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. డీలర్లు చెప్పిన ప్లాన్నే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. ఇతర కంపెనీల నుంచి కూడా కారు ఇన్సూరెన్స్ను పొందే వీలు ఉంటుందని మర్చిపోవద్దని చెబుతున్నారు. అదనపు రైడర్లు తీసుకునేటప్పుడు వాహనాన్ని మీరు ఎలా వినియోగిస్తారన్నది ఆధారంగా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటున్నారు.
ఐదేళ్ల ఖర్చు :
కొత్త కారు తీసుకున్నాక కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఎదురయ్యే ఖర్చులను చూసుకోవాలి. లోన్పై చెల్లించే వడ్డీ, ఇతర ఫీజులు, వార్షిక ఇన్సూరెన్స్, అవసరమైన ఇతర రైడర్లు, ఇంధనం లేదా ఛార్జింగ్ ఖర్చు, సర్వీసింగ్, టైర్లు, బ్యాటరీ, ఇతర మరమ్మతులు, పార్కింగ్, టోల్ వంటి ప్రయాణాల్లో ఎదురయ్యే ఖర్చులు వీటన్నింటినీ చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కారు వ్యాల్యూ కాలక్రమంలో తగ్గుతుంది. కాబట్టి కొనుగోలు ధరనే కాకుండా, కొన్నేళ్ల తర్వాత విక్రయించే టైమ్లో ఎంత విలువ వస్తుందో కూడా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇప్పుడే ఫ్యూచర్ అమ్మకపు ధరను కచ్చితంగా ఊహించలేం. కానీ, కొంత అంచనా విలువ వేసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు. కారు కొనుగోలు ఫ్యామిలీకి ఆనందాన్నివ్వాలి. ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఫెస్టివల్ ఆఫర్లు ముగుస్తాయని తొందర పడకుండా, అన్నీ గమనించి, సరైన డెసిషన్ తీసుకోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పోల్చి చూడండి :
దీపావళి టైమ్లో నగదు రాయితీ, మార్పిడి బోనస్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్, ఉచిత విడిభాగాలు, అదనపు వారంటీ వంటి ఆఫర్లు ఇస్తుంటారు. అందరికీ ప్రతి ఆఫర్ వర్తించకపోవచ్చు. కొన్ని బెనిఫిట్స్ నిర్ణీత లోన్ తీసుకున్నప్పుడు, లేదా పాత కారును మార్పిడి చేసుకున్నప్పుడే లభించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, రాయితీ ఎంత అనేదే చూడకుండా, అన్ని బెనిఫిట్స్ యాడ్ చేశాక చెల్లించాల్సిన ఫైనల్ ప్రైస్నే పోల్చి చూసుకోవాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉన్నా ఓల్డ్ కారుకు తక్కువ విలువ ఇస్తున్నారా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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