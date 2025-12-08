ETV Bharat / offbeat

Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)
Capsicum Pachadi Recipe : ఎక్కువ మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి క్యాప్సికం. కొందరైతే ఇది పెద్ద సైజ్ మిరపకాయలా ఉండడంతో కారంగా ఉంటుందేమోనని తినడానికి వెనకాడుతుంటారు. కానీ, క్యాప్సికం అసలు కారమే ఉండదు. అలాగే, దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి, పీచు, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఇతర పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, మీ ఇంట్లోనూ క్యాప్సికం అంటే "నో" అనే వారున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్పెషల్ రెసిపీ.

అదే, క్యాప్సికంతో నోరూరించే "పచ్చడి". ఇలా చేస్తే క్యాప్సికం వద్దనేవాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఈ పచ్చడిలోకి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. మొదటిసారి చేసుకునే వారైనా సులభంగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ క్యాప్సికం పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం పెద్ద సైజ్​వి - ఒకట్రెండు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • నూనె - తగినంత

Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ఉండే క్యాప్సికంను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కొద్దిగా చింతపండును వేసి కాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ ఆయిల్​లో చక్కగా మగ్గే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగి బ్రైట్ కలర్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న క్యాప్సికం-ఉల్లిపాయ ముక్కల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అంతే, తాలింపు లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "క్యాప్సికం పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకుని సర్వ్ చేసుకున్నా ఈ పచ్చడి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • అలాగే, ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా "క్యాప్సికం పచ్చడి" ట్రై చేసి చూడండి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు.
Capsicum Pachadi Recipe
Capsicum Pachadi Recipe (ETV Abhiruchi)

