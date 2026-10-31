'క్యాప్సికం' కూరగాయ అనుకుంటున్నారా? - రుచిని ప్రభావితం చేసే రంగులు!
క్యాప్సికమ్లలో కెరోటినాయిడ్లు, క్లోరోఫిల్ యాంటీఆక్సి డెంట్లు - ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వేర్వేరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:23 AM IST
Capsicum Colours : మార్కెట్లో రంగురంగుల క్యాప్సికమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఏ రంగులో ఏముందో తెలియదు! దేన్ని కొనాలో, ఏది మంచిదో అర్థం కాదు. ఎందుకీ తర్జనభర్జన ఎన్నో పోషక విలువలున్న క్యాప్సికమ్ చూస్తుంటాం. వీటి ఆకారం రుచిని ప్రభావితం చేయదు. కానీ రంగు మాత్రం ప్రభావితం చేస్తుందని ఆస్ట్రేలియాలోని వొల్లొంగాంగ్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు థెరిసా లార్కిన్ మేగన్ హామర్స్లీ చెబుతున్నారు.
క్యాప్సికమ్ ను బెల్ పెప్పర్స్, స్వీట్ పెప్పర్స్ లేదా పాప్రికా అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని మనం కూరగాయగా పరిగణిస్తాం. కానీ వృక్షశాస్త్రం ప్రకారం ఇదో పండు. వీటిలో చాలా తక్కువ రకాల్లోనే కారాన్ని కలిగించే క్యాప్పైసిన్ అనే అణువు ఉంటుంది. అందుకే క్యాప్సికమ ్లను తీపి మిరపకాయలు అని కూడా పిలుస్తారు.
అన్నీ ఒకటేనా?!
ఆకుపచ్చ, పసుపు, నారింజ, ఎరుపు రంగులుండే క్యాప్సికమ్ లు వేర్వేరు రకాలు కావు. అవన్నీ ఒకటే. అన్ని క్యాప్సికమ్లు మొదట ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి. పండిన కొద్దీ వాటి రంగు పసుపు, తర్వాత నారింజకు, చివరకు ఎరుపు రంగుకు మారుతుంది. ఈ రంగుల మధ్య తేడాక్యాప్సికమ్ల రుచిపై ప్రభావం చూపుతుంది.
ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే!
క్యాప్సికమ్లకు రెండు నుంచి ఐదు వరకు బొడిపెలు ఉంటాయి. వీటి ఆకారం సంబంధింత మొక్క జన్యువులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆకారం వీటి రుచిని ప్రభావితం చేయదు. కానీ, రంగు మాత్రం ప్రభావితం చేస్తుంది. క్యాప్సికమ్ మొదట ఆకుపచ్చగా ఉండటానికి కారణం అందులో ఉన్న క్లోరోఫిల్. క్యాప్సికమ్ పెరగడానికి అవసరమైన శక్తిని ఇది ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
పసుపు, నారింజ రంగు క్యాప్సికమ్లు పండే దశ మధ్యలో ఉంటాయి. క్యాప్సికమ్ పండే కొద్దీ క్లోరోఫిల్ విచ్ఛిన్నమై దాని స్థానంలో రంగులకు కారణమైన కెరోటినాయిడ్లు ఏర్పడతాయి. ఇవి తేలికపాటి, తీపి రుచిని కలిగి ఉంటాయి. బార్బెక్యూలో ఇవి బాగుంటాయి.
నాటిన సుమారు 8వారాల తర్వాత పచ్చి క్యాప్సికమ్లు కోయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. అవి కొద్దిగా చేదుగా గట్టిగా, కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. వీటిలో కెరోటినాయిడ్లు ఉంటాయి. కానీ, క్లోరోఫిల్ వల్ల రంగులు కనబడవు. కొన్ని రకాల వంటకాలకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి.
ఎర్ర క్యాప్సికమ్లు అన్నింటికంటే బాగా పండినవి. ఎందుకంటే ఇవి పచ్చి క్యాప్సికమ్ల కంటే నాలుగు వారాలు ఎక్కువ కాలం మొక్కపై ఉంటాయి. ఇవి అన్నింటికంటే తియ్యగా, గొప్ప రుచిని కలిగి ఉంటాయి వండినప్పుడు చాలా మెత్తగా ఉంటాయి. రోస్టింగ్, సూప్లు, డిప్ల కోసం వీటిని ఎక్కువగా వాడతారు.
పోషకాలెలా ఉంటాయంటే!
అన్ని క్యాప్సికమ్లలో ఉండేది కెరోటినాయిడ్లు, క్లోరోఫిల్ యాంటీఆక్సి డెంట్లే అయినా వాటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.
ఆకుపచ్చ, పసుపు, నారింజ రంగు క్యాప్సికమ్లలో ల్యూటిన్, వయోలాక్సాంథిన్, జీక్సాంథిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం.
నారింజ, ఎరుపు రంగు క్యాప్సికమ్లలో విటమిన్-సి, బీటా-కెరోటిన్ అత్యధికంగా ఉంటాయి. బీటా-కెరోటిన్ శరీరంలో విట మిన్-ఎ గా మారుతుంది. ఇది మంచి కణ ఆరోగ్యం, దృష్టి, రోగనిరోధకతలకు కీలకం.
ఎరుపు రంగు క్యాప్సికమ్లలో అత్యంత బలమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ చర్య కలిగిన కెరోటినాయిడ్ అయిన క్యాప్సాంథిన్ అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఇది హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్ రసాయనాల నుంచి మన శరీర కణాలను రక్షిస్తుంది.
కలిపి తింటే
క్యాప్సికమ్ రంగు దాని ధరను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. పచ్చని క్యాప్సికమ్లు సాధారణంగా చౌకగా ఉంటాయి. ఎర్రని క్యాప్సికమ్లు మొక్కపై ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి కాబట్టి సాగు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పసుపు రంగు దశలో ఉత్పత్తి తీయడం రైతుకు కొంత సంక్లిష్టమైన విషయం. అందుకే వీటి ధర కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అత్యధిక పోషక ప్రయోజనాల కోసం వివిధ రంగుల పచ్చి, వండిన క్యాప్సికమ్లను కలిపి తినడం ఉత్తమమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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