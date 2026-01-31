నోరూరించే "క్యాప్సికం అవిసె గింజల పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
- మీ ఇంట్లో క్యాప్సికం తినడానికి నో అంటున్నారా?- ఓసారి ఈ కాంబోలో పచ్చడి చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : January 31, 2026 at 10:20 AM IST
Capsicum Flax Seeds Chutney: గ్రీన్ కలర్లో చూడటానికి నిగనిగలాడుతూ పెద్ద సైజ్ మిరపకాయలా ఉంటుంది క్యాప్సికం. అయితే కొద్దిమంది దీనిని ఇష్టంగా తింటే, మరికొద్దిమంది మాత్రం వద్దని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఆస్వాదిస్తూ తినేలా అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే క్యాప్సికం పచ్చడి. ఇక అవిసె గింజలు, టమాటా ముక్కలు కలిపి చేసుకుంటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చడి అన్నం, టిఫెన్స్లో అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని క్యాప్సికం అవిసె గింజల పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టీస్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అవిసె గింజలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 8
- క్యాప్సికం - 3
- టమాటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ఎండుమిర్చిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వేడినీరు పోసి ఓ పది నిమిషాలు నానబెట్టాలి. ఈలోపు క్యాప్సికం తొడిమ తీసేసి అందులోని గింజలు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను కూడా సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగినాక పల్లీలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు సగం మేర వేగినాక మినప్పప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం అవిసె గింజలు వేసి సన్నని మంట మీద మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగాక నానబెట్టిన ఎండుమిర్చిని వేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
- అనంతరం కట్ చేసిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక మూత తీసి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి, ఎండుమిర్చి నానబెట్టిన నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, పసుపు, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- చివరగా గ్రైండ్ చేసిన క్యాప్సికం మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాప్సికం అవిసె గింజల పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే విధంగా ఎండుమిర్చి బదులు పచ్చిమిర్చి కూడా వాడుకోవచ్చు.
- పల్లీలు, మినప్పప్పు, అవిసె గింజలను నూనెలో లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయిస్తేనే రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు రోస్ట్ చేసిన అవిసె గింజలను వాడితే క్యాప్సికం ముక్కలు వేయడానికి ముందు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
