ETV Bharat / offbeat

కూల్ కూల్ వెదర్​లో - హాట్ హాట్​గా "స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం బజ్జీ"!

- ఈ సండే తప్పకుండా ట్రై చేయండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Capsicum bajji
Capsicum bajji (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Capsicum bajji : ప్రస్తుతం వాతావరణం చల్లగా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో మనసు వేడివేడి స్నాక్స్ కావాలంటూ మారాం చేస్తుంది. దీంతో కొందరు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తే, మరికొందరు బండి వద్దకు వెళ్తారు. కానీ, ఎక్కడైనా దొరికేవి రొటీన్ ఐటమ్స్​ మాత్రమే! కానీ, ఈ సారి కాస్త కొత్తగా, మరింత రుచిగా ఏదైనా "స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం బజ్జీ"ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. బయట కరకరలాడుతూ, లోపల మసాలా ఆలూ స్టఫింగ్ తో అద్దిరిపోద్ది. ఈ రెసిపీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది. తయారీ కూడా ఈజీగా, త్వరగా పూర్తవుతుంది. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

బజ్జీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిన్న క్యాప్సికం - 7 లేదా 8
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - అర స్పూన్
  • వాము - పావు స్పూన్
  • వంటసోడా - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • సన్నటి కారప్పూస - గార్నిష్ కోసం

స్టఫింగ్ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 స్పూన్లు
  • అల్లం పేస్టు - అర స్పూన్
  • కారం - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • దనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • మొదట బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన వాటిని బాగా మెత్తగా మెదుపుకొని, వాటిలో అల్లం పేస్టు, పచ్చిమిర్చి, కారం, పసుపు, చాట్ మసాలా, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి స్టఫింగ్ సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం క్యాప్సికం తొడిమలను జాగ్రత్తగా తీసి, లోపల ఉన్న గింజలను తీసేయాలి. ఇప్పుడు సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్​ను ఒక్కో క్యాప్సికంలో నింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ అటు వేడెక్కుతూ ఉంటుంది.
  • ఈ లోగా మరో గిన్నెలో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, పసుపు, కారం, వాము, వంటసోడా, ఉప్పు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. కొద్దికొద్దిగా నీరు పోస్తూ చిక్కగా మారేలా బజ్జీ పిండిని తయారు చేయాలి. ఈ పిండిలో స్టఫింగ్ చేసిన క్యాప్సికం పూర్తిగా ముంచి, వేడెక్కుతున్న నూనెలో మధ్యస్థ మంటపై బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • అంతే, అద్దిరిపోయో స్టఫింగ్ క్యాప్సికమ్ బడ్డీ సిద్ధమైపోతుంది. ఇలా అన్నింటిని కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని మధ్యకు కట్ చేసి, పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నకారప్పూస వేసుకోవాలి. కావాలంటే కొత్తిమీర కూడా చల్లుకోవచ్చు. వీటిని పుదీనా లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • బయటకు కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండే ఈ స్నాక్స్ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడిగేంత రుచిగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈ సండే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

TAGGED:

CAPSICUM BAJJI
MIRCHI BAJJI
EVENING SNACKS
TELUGU RECIPES
CAPSICUM BAJJI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.