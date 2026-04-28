ద్రాక్షపండ్లతో "క్యాండీలు" - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

ద్రాక్షపండ్లతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

Grape Candies (Getty Images)
Published : April 28, 2026 at 12:18 PM IST

Candy Grapes Recipe in Telugu : ద్రాక్షపండ్లను అందరూ ఇష్టపడతారు. వీటిని నేరుగా తింటారు. లేదంటే వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ద్రాక్షపండ్లతో క్యాండీలు. దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే రెండు నెలలు హ్యాపీగా తినొచ్చు! మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సమ్మర్​లో ఒంటికి చలువ చేసే " బార్లీ పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ద్రాక్షపండ్లు - 2 కిలోలు
  • పంచదార పొడి - 4 స్పూన్లు
  • పంచదార - 600 గ్రాములు
  • ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
  • నిమ్మరసం - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు కిలోల ద్రాక్షపండ్లను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి. పండ్లు మరీ పెద్దగా ఉంటే సగానికి కట్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ద్రాక్షపండ్ల ముక్కలు, 600 గ్రాముల పంచదార వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయానికి పండ్లలో నీరు ఊరుతుంది.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నానబెట్టిన ద్రాక్షపండ్ల మిశ్రమం, ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. పాకం చిక్కగా అయ్యాక రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ద్రాక్ష పండ్లను ప్లేట్​లో వేసి మూడు రోజులు ఎండబెట్టాలి. ఇవి పూర్తిగా ఎండాక ఆపై నాలుగు స్పూన్ల పంచదార పొడి చల్లాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఒకదానికొకటి అతుక్కోవు.
  • అంతే ద్రాక్షపండ్లతో నోరూరించే క్యాండీలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ క్యాండీలను గ్లాస్​ జార్​లో వేసి బయట పెడితే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే రెండు నెలల పాటు తాగా ఉంటాయి!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. పిల్లలు, పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ద్రాక్షపండ్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు :

  • పంచదారకు బదులు బెల్లాన్ని వాడొచ్చు. బెల్లం అయితే మరో 20 గ్రాములు అదనంగా తీసుకోవాలి.
  • ఈ క్యాండీలను మీరు ఏ కలర్​లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫుడ్​ కలర్​ను ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు. అసలు ఫుడ్​ కలరే వద్దనుకుంటే నేరుగా చేసేయోచ్చు.

నోరూరించే "చాకోబార్ ఐస్​క్రీమ్"​ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

