తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు ముఖ్య గమనిక - ఈ తేదీల్లో "వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు" రద్దు - కారణాలివే!
జులై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్లో తిరుమల వెళ్తున్నారా? - ఈ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసిన టీటీడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:58 AM IST
VIP Break Darshans Cancelled in Tirumala : తిరుమలలో ఏడుకొండలపై కొలువైన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడిని కనులారా వీక్షించి, మనసారా వేడుకుంటారు. మీరు కూడా తిరుమల వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీకో అలర్ట్. "జులై 14 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు" పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(TTD) నిర్ణయం తీసుకుంది. మరి, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దయిన తేదీలు, అందుకు గల కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తిరుమల గిరులపై సాధారణ సమయంలోనే భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఇక ప్రత్యేక పర్వదినాలు, ఉత్సవాలప్పుడు శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల తాకిడి మరింత ఎక్కువ. ఈ క్రమంలోనే భక్తుల సౌకర్యార్థం జులై 14 నుంచి సెప్టెంబరు 30 మధ్య పలు తేదీల్లో వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేసింది టీటీడీ. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తిరుమల యాత్రకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని సూచించారు అధికారులు. ఈ మేరకు జులై 8వ తేదీ బుధవారం టీటీడీ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. రద్దయిన తేదీల వివరాలు ముందుగా తెలుసుకుంటే శ్రీవారి దర్శనానికి వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలతో వెళ్లే భక్తులకు ఇబ్బందులు తప్పుతాయని తెలిపింది.
జులైలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దయిన తేదీలు, కారణాలివే :
జులైలో 14, 17, 19, 29వ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది టీటీడీ. జులై 14న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, 17న ఆణివార ఆస్థానం, జులై 19న శ్రీ ఆండవన్ ఆశ్రమ స్వామీజీకి పెద్ద మర్యాద, 29న జీయర్ స్వాముల చాతుర్మాస సంకల్పం సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.
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ఆగస్ట్లో రద్దయిన తేదీలు, కారణాలిలా :
ఆగస్ట్ విషయానికొస్తే ఈ నెలలో 22, 24 తేదీల్లో టీటీడీ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. ఆగస్ట్ 22న పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ, ఆగస్ట్ 24వ తేదీన పవిత్రోత్సవాల రెండోరోజు సందర్భంగా పవిత్రాల సమర్పణ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
సెప్టెంబర్లో రద్దయిన తేదీలు, కారణాలిలా :
సెప్టెంబర్ విషయానికొస్తే, ఈ నెలలో 8 నుంచి 23 మధ్యలో పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది టీటీడీ. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, 14వ తేదీన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్లో ఆయా తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలంది. అలాగే, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దీ చేసిన తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది టీటీడీ.
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ :
తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్నారు. జులై 8వ తేదీ బుధవారం 82,172 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 36,978 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, బుధవారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.15 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.
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