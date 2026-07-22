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రెక్కలుంటే మనిషి గాల్లో ఎగరగలడా? - సైన్స్ ఏం చెబుతోంది??

- మానవ గగనవిహార స్వప్నం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు! - మరెన్నో అంశాలు ముడిపడి ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు

humans fly
humans fly (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 3:41 PM IST

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Birds Fly: ఆకాశంలో పక్షులు స్వేచ్ఛగా విహరిస్తుంటే "మనమూ ఎగిరితే ఎంత బాగుటుందో" అనిపిస్తుంది. చాలా మంది అక్కడే ఆగిపోతే మరికొందరు మాత్రం "మనం ఎందుకు ఎగురలేము?" అని ప్రశ్నించుకున్నారు. రీసెర్చ్​మొదలు పెట్టారు. చివరకు వాస్తవం ఏంటో అర్థం చేసుకొని, ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతుల ద్వారా ఎగరాలనే కోరికను తీర్చుకుంటూ వస్తున్నాడు. విమానాలు, హెలీకాఫ్టర్లు, గ్లైడర్లు వంటి వాటితో ఎగురుతూ ఆనందపడుతున్నాడు.

మరి, మనిషి సహజంగా ఎందుకు ఎగరలేడు? అనే ప్రశ్నకు వెంటనే "రెక్కలు లేకపోవడం వల్ల!" అని సమాధానం వస్తుంది. కానీ, చాలా మంది పరిశోధకులు ఏమంటున్నారంటే, రెక్కలు మొలిచినా కూడా మనిషి గాల్లో ఎగరలేడు అని చెబుతున్నారు. మరి, దీనికి కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం అన్నారు.

రెక్కల పొడవు :

పక్షులతో పోల్చితే మనిషి చాలా బరువు ఉంటాడు. పక్షుల బాడీ సైజ్​తో పోల్చితే రెక్కలు చాలా పొడవు ఉండడాన్ని మనం చూస్తుంటాం. ఆ లెక్కన ఒక సగటు బరువున్న వ్యక్తి గాల్లోకి లేవాలంటే కనీసం 6 నుండి 7 మీటర్ల పొడవు కలిగిన భారీ రెక్కలు అవసరమని శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో తేలింది. అయితే, కృత్రిమంగానో, శస్త్రచికిత్స ద్వారానో అలాంటి రెక్కలను తొడుక్కున్నా కూడా ఎగురలేడు. ఆ రెక్కలను గాల్లో ఆడించడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి మానవ శరీరంలో చాలా మార్పులు జరగాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఛాతి కండరాలు :

పక్షులు రెక్కలను ఆడించడానికి వాటి ఛాతీ కండరాలు చాలా ముఖ్యం. మరి, మనిషి 6 నుండి 7 మీటర్ల భారీ రెక్కలను గాల్లో లయబద్ధంగా ఆడించాలంటే, ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ బిల్డర్ కన్నా రెట్టింపు స్థాయిలో బలిష్టమైన ఛాతీ కండరాలు ఉండాలట. అంతేకాదు, ఛాతి కండరాలకు యాంకర్​గా పనిచేయడానికి దృఢమైన "కీల్ ఎముక" అవసరం. ఇది పక్షులలోనే ఉంటుంది. ఛాతీ మధ్య భాగం నుంచి కిందికి పొడుచుకొచ్చినట్లుగా ఉండి, రెక్కల కదలికలకు సపోర్టు ఇస్తుంది.

అస్థిపంజర నిర్మాణం:

ప్రస్తుత మనిషి అస్థిపంజర నిర్మాణం నేల మీద నడవడానికి, బరువులు మోయడానికి వీలుగా ఉంది. అంతేకాకుండా మనిషి ఎముక సాంద్రత, బరువు చాలా ఎక్కువ. కానీ, ఆకాశంలో విహరించాలంటే ఎముక చాలా తేలికగా మారాలి. పక్షుల ఎముకలు లోపల బోలుగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి తేలికగా ఎగరగలవు. మనిషి ఎముకలు అలా మారకపోతే గాల్లో ఎగిరేటప్పుడు కలిగే ప్రెషర్​ వల్ల ఎముకలు విరిగిపోతాయి.

జీవ క్రియలు :

మనిషి పరిగెత్తితేనే ఎంతో ఆయాసపడతాడు. అలాంటిది ఆకాశంలో వేగంగా రెక్కలు ఆడిస్తూ వెళ్లాలంటే సాధారణం కన్నా భారీగా శక్తి అవసరం. అంత శక్తిని శరీరం ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఆక్సిజన్‌ సరఫరా ఎన్నో రెట్లు పెరగాలి. దీనికోసం ఊపిరితిత్తులు, గుండె పనితీరులో పెనుమార్పులు జరగాల్సి ఉంటుంది. పక్షుల శరీరంలోని "గాలి సంచులు" ఎగిరేటప్పుడు నిరంతరాయంగా ఆక్సిజన్‌ను అందిస్తాయి. అది వాటి సహజ వ్యవస్థ. మనిషికి అది లేదు. కాబట్టి, గాల్లో ఎగురుతున్నప్పుడు స్పృహ తప్పకుండా ఉండాలంటే శరీరంలోనే ఒక ఆక్సిజన్‌ ట్యాంక్‌ లాంటి అంతర్గత నిర్మాణం తప్పని సరని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

ఇంకా..

  • రెక్కలు మాత్రమే కాకుండా పక్షులు గాల్లో తమ దిశను మార్చుకోవడానికి, సడెన్​గా పక్కకు తిరగడానికి వాటి తోక ఎంతో కీలకం. గాల్లో స్థిరత్వానికి ఇది చాలా ముఖ్యం. మానవ శరీరంలో ఇలాంటి అవయవం లేదు.
  • పక్షులకు మనుషుల మాదిరిగా మూత్రాశయం ఉండదు. అవి వ్యర్థాలను నిల్వ చేసుకోవు. వెంటనే విసర్జించి శరీరాన్ని తేలికగా ఉంచుకుంటాయి.
  • మానవ శరీరం నీటిని, వ్యర్థాలను నిల్వ ఉంచుకోవడం వల్ల అదనపు భారం ఏర్పడుతుంది.
  • ఇలా మనిషికి, పక్షికి మధ్య ఎన్నో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. శరీర ధర్మాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అందుకే, కేవలం రెక్కలు లేకపోవడం వల్లనే మనిషి ఎగరలేడని అనుకోవడం, అవి ఉంటే స్వేచ్ఛగా విహరించగలిగేవాడు అనుకోవడం సరికాదని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు.

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