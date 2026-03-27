అమ్మమ్మల కాలం నాటి "ఆనపకాయ దప్పళం"- ముద్దపప్పు, నెయ్యి వేసి తింటే అదుర్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 1:31 PM IST
Anapakaya Dappalam in Telugu : సొరకాయ(ఆనపకాయ)తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే రోటీన్కి కాస్త భిన్నంగా ఈసారి అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఆనపకాయ దప్పళం ట్రై చేయండి. దీనిని కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ, కాస్త ముద్దపప్పు, నెయ్యితో కలిపి తింటే వావ్ అనాల్సిందే. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా సింపుల్గా ఆనపకాయ దప్పళం ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - 1
- ఉల్లిపాయలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 15
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లిరెబ్బలు - 8
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక సొరకాయను కడిగి పొట్టు తీసి పెద్ద సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఏడు పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్, 8 పచ్చిమిర్చి వేయాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ పసుపు , ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, ఒక స్పూన్ కారం వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- అలాగే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 8 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును మరుగుతున్న సొరకాయ మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే పాతకాలం నాటి నోరూరించే ఆనపకాయ దప్పళం రెడీ అయినట్లే!
