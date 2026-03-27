ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "ఆనపకాయ దప్పళం"- ముద్దపప్పు, నెయ్యి వేసి తింటే అదుర్స్​!

anapakaya-dappalam
anapakaya-dappalam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Anapakaya Dappalam in Telugu : సొరకాయ(ఆనపకాయ)తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే రోటీన్​కి కాస్త భిన్నంగా ఈసారి అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఆనపకాయ దప్పళం ట్రై చేయండి. దీనిని కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ, కాస్త ముద్దపప్పు, నెయ్యితో కలిపి తింటే వావ్​ అనాల్సిందే. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా సింపుల్​గా ఆనపకాయ దప్పళం ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

Anapakaya Dappalam
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లిరెబ్బలు - 8
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Anapakaya Dappalam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక సొరకాయను కడిగి పొట్టు తీసి పెద్ద సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఏడు పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
Anapakaya Dappalam
చింతపండు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్, 8 పచ్చిమిర్చి వేయాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ పసుపు , ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, ఒక స్పూన్ కారం వేసి కలిపి మరిగించాలి.
Anapakaya Dappalam
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అలాగే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 8 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Anapakaya Dappalam
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ తాలింపును మరుగుతున్న సొరకాయ మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే పాతకాలం నాటి నోరూరించే ఆనపకాయ దప్పళం రెడీ అయినట్లే!

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.