క్యాబేజీ అస్సలు నచ్చట్లేదా? - ఇలా "టిక్కీలు" చేసుకోండి! - సూపర్​ టేస్టీ!

Published : April 28, 2026 at 7:26 PM IST

Tasty Cabbage Tikki: ఎక్కువ మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాబేజీ ఒకటి. దానికి ఉండే వాసన వల్లనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో చాలా మంది ఆ పేరు చెబితేనే ముందు నుంచే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీ ఇంట్లోనూ క్యాబేజీ అంటే "నో" అంటున్నారా? అలాంటివారికి ఓసారి ఇలా టిక్కీలు చేసి పెట్టండి. వద్దు అన్నవాళ్లే ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని క్యాబేజీ టిక్కీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యాబేజీ తరుగు - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:

  • క్యాబేజీని సన్నగా తురుముకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం క్యాబేజీ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుకుని వేరే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా క్యాబేజీ మొత్తాన్ని నీళ్లు లేకుండా పిండి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ధనియాల పొడి, పసుపు, గరం మసాలా, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, ఇంగువ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి ముద్దలాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం చేతికి నూనె రాసుకుంటూ పిండి ముద్దను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ టిక్కీల షేప్​లో చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో తయారు చేసుకున్న వాటిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇవి మంచి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని ఇలానే వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యాబేజీ టిక్కీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
