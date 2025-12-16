క్యాబేజీ, పుదీనా కలిపి "వడలు" చేయండి - నూనె పీల్చకుండానే కరకరలాడతాయి!
- క్యాబేజీతో ఎంత రుచికరమైన కూరలు చేసినా తినడం లేదా? - ఇలా ఓసారి వడలు చేయండి, అడిగి మరీ తింటారు!
Published : December 16, 2025 at 12:21 PM IST
Cabbage Pudina Vada Recipe: క్యాబేజీ అంటే పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా అంత ఇష్టంగా తినరు. కారణం అదో రకమైన స్మెల్ రావడమే. అందుకే కూర ఎంత రుచికరంగా చేసినా వద్దని మొహం మీదనే చెప్పేస్తుంటారు. మరి, మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి క్యాబేజీ, పుదీనా కాంబోలో టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ వడలు చేసుకోండి.
కిర్రాక్ ఉంటాయి. ఇవి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా, స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్. పైగా ఎటువంటి పప్పులూ నానబెట్టే పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. వీటిని డీప్ఫ్రై చేసుకున్నా నూనె పీల్చవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే క్యాబేజీ, పుదీనా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యాబేజీ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- మరీ పెద్దది, మరీ చిన్నది కాకుండా మీడియం సైజ్లో ఉన్న క్యాబేజీని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇలా తురుముకున్న క్యాబేజీని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కత్తిరించి తీసుకోవాలి.
- క్యాబేజీ తురుములోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి క్యాబేజీని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- మసాలాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక బియ్యప్పిండి, శనగపిండిని వేసుకుని అస్సలు నీళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి. క్యాబేజీ, ఉల్లిపాయల్లోని వాటర్ పిండి కలపడానికి సరిపోతుంది.
- అయితే శనగపిండి వేసుకుని కలుపుకున్నాక పిండి ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తే మరికొంచెం పొడి పిండి కలుపుకోవచ్చు. అదే మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్గా నీళ్లు చిలకరించుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, కారం ఏమైనా సరిపోలేదు అనిపిస్తే మీ టేస్ట్కు తగినట్లుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగినాక కలిపి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్లో చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుని తింటే కిర్రాక్ అనిపించే క్యాబేజీ, పుదీనా కాంబినేషన్లో వడలు రెడీ.
చిట్కాలు:
- మీడియం సైజ్లో ఉండే క్యాబేజీకి ఒక కప్పు పిండి (ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, పావు కప్పు బియ్యప్పిండి) సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ పిండి మిశ్రమం లూజు లేదా గట్టిగా ఉండే దానిని బట్టి పిండిని కలుపుకోవడమా, తగ్గించుకోవడమా చేసుకోవచ్చు.
- వడలను నూనెలో వేసుకున్నాక కచ్చితంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మాత్రమే కలుపుకోవాలి.
- అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా కాలడంతోపాటు నూనె పీల్చకుండా ఉంటాయి.
పచ్చిశనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ" - పల్లీలు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
ఇంట్లోనే బాదం, డాల్గోనా క్యాండీస్ - పిల్లల కోసం టేస్టీ టేస్టీగా చేసేయండి!