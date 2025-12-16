Telangana Panchayat Elections Results2025

క్యాబేజీ, పుదీనా కలిపి "వడలు" చేయండి - నూనె పీల్చకుండానే కరకరలాడతాయి!

- క్యాబేజీతో ఎంత రుచికరమైన కూరలు చేసినా తినడం లేదా? - ఇలా ఓసారి వడలు చేయండి, అడిగి మరీ తింటారు!

Cabbage Pudina Vada Recipe
Cabbage Pudina Vada Recipe (ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 12:21 PM IST

Cabbage Pudina Vada Recipe: క్యాబేజీ అంటే పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా అంత ఇష్టంగా తినరు. కారణం అదో రకమైన స్మెల్​ రావడమే. అందుకే కూర ఎంత రుచికరంగా చేసినా వద్దని మొహం మీదనే చెప్పేస్తుంటారు. మరి, మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి క్యాబేజీ, పుదీనా కాంబోలో టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ వడలు చేసుకోండి.

కిర్రాక్​ ఉంటాయి. ఇవి మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా, స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​. పైగా ఎటువంటి పప్పులూ నానబెట్టే పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. వీటిని డీప్​ఫ్రై చేసుకున్నా నూనె పీల్చవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే క్యాబేజీ, పుదీనా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Cabbage Pudina Vada Recipe
క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యాబేజీ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
Cabbage Pudina Vada Recipe
పుదీనా (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మరీ పెద్దది, మరీ చిన్నది కాకుండా మీడియం సైజ్​లో ఉన్న క్యాబేజీని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఇలా తురుముకున్న క్యాబేజీని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కత్తిరించి తీసుకోవాలి.
  • క్యాబేజీ తురుములోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి క్యాబేజీని గట్టిగా ప్రెస్​ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Cabbage Pudina Vada Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మసాలాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక బియ్యప్పిండి, శనగపిండిని వేసుకుని అస్సలు నీళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి. క్యాబేజీ, ఉల్లిపాయల్లోని వాటర్​ పిండి కలపడానికి సరిపోతుంది.
  • అయితే శనగపిండి వేసుకుని కలుపుకున్నాక పిండి ఏమైనా లూజ్​ అనిపిస్తే మరికొంచెం పొడి పిండి కలుపుకోవచ్చు. అదే మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Cabbage Pudina Vada Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు, కారం ఏమైనా సరిపోలేదు అనిపిస్తే మీ టేస్ట్​కు తగినట్లుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగినాక కలిపి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్​లో చేసుకుని వేసుకోవాలి.
Cabbage Pudina Vada Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా చేసుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుని తింటే కిర్రాక్​ అనిపించే క్యాబేజీ, పుదీనా కాంబినేషన్​లో వడలు రెడీ.
Cabbage Pudina Vada Recipe
క్యాబేజీ పుదీనా వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీడియం సైజ్​లో ఉండే క్యాబేజీకి ఒక కప్పు పిండి (ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, పావు కప్పు బియ్యప్పిండి) సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ పిండి మిశ్రమం లూజు లేదా గట్టిగా ఉండే దానిని బట్టి పిండిని కలుపుకోవడమా, తగ్గించుకోవడమా చేసుకోవచ్చు.
  • వడలను నూనెలో వేసుకున్నాక కచ్చితంగా మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మాత్రమే కలుపుకోవాలి.
  • అప్పుడే పర్ఫెక్ట్​గా కాలడంతోపాటు నూనె పీల్చకుండా ఉంటాయి.

