ETV Bharat / offbeat

ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ పొరియల్" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!

కమ్మని క్యాబేజీ కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Cabbage Fry
Cabbage Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cabbage Fry Making : కొంత మందికి క్యాబేజీతో చేసిన కూరలంటే అస్సలు నచ్చదు. కర్రీ ఎంత బాగా చేసినా తినేటప్పుడు కాస్త వాసన వస్తుంది. దీంతో ముఖ్యంగా కొందరు పిల్లలు దీన్ని చూస్తే చాలు ముఖం తిప్పుకుంటుంటారు. అందుకే ఇదంటే ఇష్టం లేదని చెబుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కూరను కాకుండా ఓసారి ఇలా క్యాబేజీ పొరియల్ ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. ఇది వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. సింపుల్​గానే చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ క్యాబేజీ పొరియల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కరకరలాడే "సన్న కారప్పూస" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!

Cabbage Poriyal Recipe
క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - పావు కేజీ
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పెసరపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Cabbage Poriyal Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పావు కేజీ క్యాబేజీని సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Cabbage Poriyal Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అలాగే నానబెట్టిన పెసరప్పపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని వేసుకోవాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరగా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Cabbage Poriyal Recipe
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి క్యాబేజీ పొరియల్ మీ ముందుటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో క్యాబేజీ పొరియల్ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

దసరాకి కొత్తగా ఈ "స్వీట్​" ట్రై చేయండి - ఇంట్లో తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ "క్యారెట్ ఫ్రై" - చపాతీ, రైస్​లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

TAGGED:

CABBAGE FRY MAKING IN TELUGU
క్యాబేజీ పొరియల్ తయారీ విధానం
CABBAGE KOOTU RECIPE PREPARE
CABBAGE THORAN MAKING IN TELUGU
CABBAGE PORIYAL RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.