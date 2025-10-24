ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ పొరియల్" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 10:19 AM IST
Cabbage Fry Making : కొంత మందికి క్యాబేజీతో చేసిన కూరలంటే అస్సలు నచ్చదు. కర్రీ ఎంత బాగా చేసినా తినేటప్పుడు కాస్త వాసన వస్తుంది. దీంతో ముఖ్యంగా కొందరు పిల్లలు దీన్ని చూస్తే చాలు ముఖం తిప్పుకుంటుంటారు. అందుకే ఇదంటే ఇష్టం లేదని చెబుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కూరను కాకుండా ఓసారి ఇలా క్యాబేజీ పొరియల్ ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. ఇది వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. సింపుల్గానే చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ క్యాబేజీ పొరియల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - పావు కేజీ
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పెసరపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- పావు కేజీ క్యాబేజీని సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలాగే నానబెట్టిన పెసరప్పపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని వేసుకోవాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరగా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి క్యాబేజీ పొరియల్ మీ ముందుటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో క్యాబేజీ పొరియల్ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
