పుల్లగా, కారంగా "క్యాబేజీ ఊరగాయ పచ్చడి" - ఈ ఆంధ్రా పికిల్ అందరికీ నచ్చుతుంది!

క్యాబేజీ ఊరగాయ చట్నీ - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు

cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
CABBAGE PACHADI ANDHRA STYLE : వేడి వేడి అన్నంలోకి క్యాబేజీ ఊరగాయ పచ్చడి వేసుకుని, కాస్త నెయ్యి పోసుకుని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి టైంలో అన్నం ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటారు. క్యాబేజీ కర్రీ కంటే ఇలా పెట్టుకునే ఊరగాయ పచ్చడి పుల్లగా, కారంగా, కమ్మగా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే ఇంట్లో కూరగాయలు లేని టైంలో, కర్రీ చేయడానికి టైం లేనపుడు కడుపునిండా తినేయొచ్చు.

cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - అర కేజీ
  • ఆవాలు - పావు కప్పు
  • మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కల్లుప్పు - అర కప్పు
  • కారం - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 15
  • నిమ్మకాయలు - 3
  • నూనె - పావు కేజీ
cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ క్యాబేజీ తెచ్చుకుని పై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. పచ్చడిలోకి క్యాబేజీని కడిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి పరిశుభ్రంగా ఉన్న క్యాబేజీని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. వేస్టేజీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ముప్పావు కేజీ క్యాబేజీ తెచ్చుకోవడం బెటర్. సన్నగా, పొడవైన ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది.
cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (getty images)
  • ఇపుడు ఒక మిక్సీ జార్​ తీసుకుని పావు కప్పు ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ వేయించిన మెంతులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు కల్లుప్పు గ్రైండ్ చేసి కలపాలి. అందులో 1 కప్పు కారం, 15వరకు వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా ముందుగానే కలపడం వల్ల క్యాబేజీ ముక్కలకు బాగా పడతాయి. ఇపుడు మరో పెద్ద గిన్నె తీసుకుని అందులో క్యాబేజీ ముక్కలతో పాటు కారం, ఆవాల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
cabbage_pachadi_andhra_style
cabbage_pachadi_andhra_style (getty images)
  • ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత 3 నిమ్మకాయల రసం పోసుకోవాలి. మరో సారి కలిపి పావు కేజీ పచ్చి నూనె పోసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. రెండు రోజుల తర్వాత మరో సారి బాగా కలిపి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గాజు సీసాలో భద్రం చేసుకుంటే చాలు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు తీసుకుని పోపు కలిపి వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే పుల్లగా, కారంగా, కమ్మగా ఉంటుంది.
  • తాలింపు కోసం 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

TAGGED:

ANDHRA PICKLES
CABBAGE PACHADI ALA CHEYALI
CABBAGE NILVA PACHADI
క్యాబేజీ నిల్వ పచ్చడి
CABBAGE PACHADI

