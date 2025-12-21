క్యాబేజీతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
క్యాబేజీతో ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా అద్దిరిపోయే రెసిపీ - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 10:21 AM IST
Cabbage Pakoda Making : మెజార్టీ పీపుల్కి పకోడీ ఫేవరెట్ స్నాక్. చాలా మంది సాయంత్రం వేళ వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు కాఫీ లేదా టీ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి పాలకూర, ఉల్లిపాయ వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా క్యాబేజీతో పకోడీలు ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే వేడివేడిగా, టేస్టీగా ఎన్నితిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది.
అంతేకాక కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మగా ఉండే క్యాబేజీ పకోడీలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- క్యాబేజీ తురుము - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 5
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో అర కప్పు మినపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో అర కప్పు శనగపప్పు, నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం మిక్సీజార్లో మినపప్పు, శనగపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అలాగే ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీ, కొత్తిమీర, ఐదు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి వేయాలి. అలాగే క్యాబేజీ, కొత్తిమీర తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలా మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో గరిటెతో అటుఇటు తిప్పుతూ పకోడీలు బాగా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- పకోడీలు దోరగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ మీదకి తీస్తే అదనంగా ఉన్న నూనెను పీల్చుతాయి.
- ఈ క్యాబేజీ పకోడీలను కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది.
