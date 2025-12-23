ETV Bharat / offbeat

క్యాబేజీతో ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

మీ పిల్లలు క్యాబేజీ తినట్లేదా? - అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ!

Cabbage Pachadi Recipe
Cabbage Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Cabbage Pachadi Recipe : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాబేజీ ఒకటి. పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయితే, అదేంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "క్యాబేజీ పచ్చడి". ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్​లోకి సూపర్​ ఉంటుంది. రొటీన్ కూరలు, పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. అలాగే, ఈ పచ్చడి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ క్యాబేజీ పచ్చడిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ తరుగు - 400 గ్రాములు
  • పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - తగినంత
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • టమాటాలు - ఐదారు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పుదీనా ఆకులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చడి కోసం ముందుగా ఒక ఫ్రెష్ క్యాబేజీని తీసుకుని 400 గ్రాముల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత క్యాబేజీ తురుమును ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేడయ్యాక పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు వేసి సన్నని సెగ మీద మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు అదే పాన్​లో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పసుపు, ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టి సన్నని మంటపై మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ క్యాబేజీ, టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇక దింపే ముందు పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై ఒక నిమిషం పాటు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పల్లీ పొడిలో ఆయిల్​లో మగ్గించి చల్లార్చుకున్న క్యాబేజీ, టమాటా ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండమిర్చి - ఐదారు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లు
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి ఉంచి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించాలి.
  • అవి దోరగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "క్యాబేజీ పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • ఈ పచ్చడిని మిక్సీలో ప్రిపేర్ చేసుకునే దానికంటే రోట్లో రుబ్బుకుంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్​లో నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే కనీసం నాలుగైదు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

