నోరూరించే "క్యాబేజీ మసాలా కర్రీ" - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!

Published : April 10, 2026 at 1:42 PM IST

Cabbage Masala Curry : చాలా మందికి క్యాబేజీతో చేసిన కర్రీలంటే అస్సలు నచ్చదు. కూర ఎంత బాగా చేసినా తినేటప్పుడు కాస్త వాసన వస్తుంది. ఇక పిల్లలైతే దీన్ని చూస్తే చాలు ఇష్టం లేదని చెబుతుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా క్యాబేజీ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇది వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్​లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అంతేకాక వద్దన్నవాళ్లే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

లంచ్​లోకి ఏం చేయాలో తోచనపుడు ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలు టేస్టీగా తింటారు!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ తురుము - ఒక కప్పు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు -2
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • చింతపండు - 15 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటా, రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే ఇంకో చిన్న గిన్నెలో 15 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల అనంతరం రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేయించిన పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఒక దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే కప్పు క్యాబేజీ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ క్యాబేజీని మగ్గించాలి.
  • క్యాబేజీ మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా యాడ్ చేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
  • మసాలా బాగా వేగి ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండురసం, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
  • అంతే నోరూరించే క్యాబేజీ మసాలా కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీ, పులావ్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "షీర్ కుర్మా" - రంజాన్ మాసంలో ఇలాగే చేస్తుంటారు!

నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బీట్​రూట్ రసం" ట్రై చేయండి!

