నోరూరించే "క్యాబేజీ కోఫ్తా కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

- రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో కమ్మని "క్యాబేజీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Cabbage Kofta Curry
Cabbage Kofta Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Cabbage Kofta Curry Restaurant Style : ఇంట్లో వాళ్లు ఎప్పుడూ ఒకేరకమైన వంటలు చేస్తే తినడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపరు. అప్పుడప్పుడూ కొత్త కొత్త వంటకాలను ట్రై చేస్తే పిల్లలతోపాటు పెద్దలూ కమ్మగా తినేస్తారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "క్యాబేజీ కోఫ్తా కర్రీ". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. క్యాబేజీ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా ఎందులోకైనా చాలా బాగుంటుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, క్యాబేజీతో ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Cabbage Kofta Curry
క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కోఫ్తా బాల్స్ తయారీకి :

  • రెండు కప్పులు - క్యాబేజీ తరుగు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - శనగపిండి
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - బియ్యప్పిండి
  • ఒక స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - జీలకర్ర
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • ఒక స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • పావు స్పూన్ - గరంమసాలా
Cabbage Kofta Curry
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • అర కప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • అర కప్పు - టమాటా గుజ్జు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - జీడిపప్పు పేస్ట్
  • అర స్పూన్ - పసుపు
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • ఒక స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • పావు స్పూన్ - గరంమసాలా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు

Cabbage Kofta Curry
టమాటా గుజ్జు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కోఫ్తాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా రెండు కప్పుల పరిమాణంలో క్యాబేజీని సన్నగా తరుక్కోవాలి. పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా తరగాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కాస్త కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా కూడా వేసుకుని ఒకసారి చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • క్యాబేజీ నుంచి ఊరే వాటర్ పిండి కలపడానికి సరిపోతుంది. ఒకవేళ పిండి కలవట్లేదనిపిస్తే చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
Cabbage Kofta Curry
శనగపిండి (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమం నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్​లా కోఫ్తాలు చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • క్యాబేజీ మిశ్రమం మొత్తాన్ని కోఫ్తాలుగా చేసుకున్నాక స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కోఫ్తాలను కాగుతున్న నూనెలో వేసి బంగారు రంగు వచ్చే వరకూ వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ తరుగు, జీడిపప్పు పేస్ట్, టమాటా గుజ్జును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Cabbage Kofta Curry
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగును వేసి వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేగి మంచి కలర్​లోకి వచ్చాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా గుజ్జును జత చేసి నూనె పైకి తేలే వరకూ మగ్గించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కొన్ని నీళ్లు, జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
Cabbage Kofta Curry
అల్లం (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం ఉడికి చిక్కగా అయ్యాక అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న కోఫ్తాలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలియబెట్టాలి.
  • తర్వాత సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచి స్టఫ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "క్యాబేజీ కోఫ్తా కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కూరలకు బదులుగా ఓసారి క్యాబేజీతో ఈ నయా కర్రీని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.

