కమ్మని "క్యాబేజీ కంది పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు!

కందిపప్పు, క్యాబేజీతో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

Cabbage Kandi Pachadi
Cabbage Kandi Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 8:52 PM IST

Cabbage Kandi Chutney : చాలా మందికి భోజనంలో ఎన్ని కూరలున్నా కూడా పచ్చడి ఉండాల్సిందే. పచ్చడితో రెండు ముద్దలు తింటేనే తృప్తిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారికోసమే ఇంట్లో ఎప్పుడూ టమోటా, దోసకాయ, పుదీనా వంటి వివిధ రకాల పచ్చళ్లను తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సారి క్యాబేజీ, కందిపప్పుతో అద్దిరిపోయే క్యాబేజీ కంది పచ్చడి ట్రై చేయండి. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటే టేస్ట్​ అమృతంలా ఉంటుంది.

Cabbage Kandi Pachadi
క్యాబేజీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - 1
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • పచ్చిమిర్చి - 7
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
Cabbage Kandi Pachadi
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక క్యాబేజీని ముక్కలుగా కట్ చేసి గిన్నెలో వేయాలి. మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండున్నర కప్పల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో స్టాండ్​ పెట్టి పైన క్యాబేజీ గిన్నెను ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Cabbage Kandi Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, పావు కప్పు కందిపప్పు, ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఏడు పచ్చిమిర్చి, మూడు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
Cabbage Kandi Pachadi
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ధనియాలుకందిపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ఉడికించిన క్యాబేజీ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు క్యాబేజీ ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి కలపాలి.
Cabbage Kandi Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అలాగే ఎండుమిర్చి ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం తాలింపును మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉన్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే కమ్మని క్యాబేజీ కంది పచ్చడి తయారైనట్లే!

CABBAGE KANDI PACHADI
క్యాబేజీ కంది పచ్చడి తయారీ విధానం
CABBAGE KANDI CHUTNEY PREPARE
CABBAGE RECIPES IN TELUGU
CABBAGE KANDI PACHADI

