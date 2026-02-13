ETV Bharat / offbeat

స్మెల్ రాకుండా "టేస్టీ క్యాబేజీ ఫ్రై" - రైస్, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది!

క్యాబేజీ రెసిపీ మీకు నచ్చదా? - ఇలా చేశారంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!

cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cabbage Fry in Telugu : క్యాబేజీ టేస్ట్ బాగుంటుంది కానీ, ఆ స్మెల్ కొంత మందికి అంతగా నచ్చదు. ఫాస్ట్ ఫుడ్, స్ట్రీట్ ఫుడ్​ ఐటమ్స్​లో క్యాబేజీ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు కాబట్టే టేస్ట్ అనిపిస్తాయి. ఎపుడైనా ఇంట్లో క్యాబేజీ కర్రీ చేస్తున్నారంటే ముందుగా నీళ్లలో పసుపు, ఉప్పు వేసి ఉడికించి కుక్ చేస్తుంటారు. ఆ స్మెల్ కారణంగా పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు. కానీ, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడేలా క్యాబేజీ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి! ఎంతో బాగుంటుంది. రైస్, చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

పల్లెటూరు "కాకా హోటల్ చట్నీ రెసిపీ" సీక్రెట్ ఇదే! - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇది కమ్మగా ఉంటుంది!

cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - పావు కేజీ
  • పచ్చి మిర్చి - 5
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • బంగాళాదుంప - 1 పెద్దది
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిబఠానీ - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీ జార్​లోకి పచ్చి మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకుని బంగాళాదుంప కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)
  • ఇపుడు క్యాబేజీని సన్నగా తురిమి తీసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. రెండు, మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై అడుగంటకుండా వేయించాలి.
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)
  • మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో తీసి కలుపుతూ ఐదు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత క్యాబేజీ తురుము వేసుకోవాలి.
  • క్యాబేజీ తురుము బాగా కలుపుకుని పచ్చిబఠానీ, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. బఠానీ వేడి నీటిలో నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి. క్యాబేజీలో పచ్చి వాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. మూతపెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి. మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికిస్తే చాలు! దగ్గరపడుతుంది.
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (GettyImages)
  • క్యాబేజీ బాగా ఉడికిన తర్వాత ఎండు కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని మళ్లీ బాగా కలపాలి. సన్నటి మంటపై వేయించడం వల్ల బాగా కలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి దించుకుంటే చాలు! క్యాబేజీ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది.

నోరూరించే "సొరకాయ కర్రీ" - పచ్చికారం, పాలు పోసి ఇలా ట్రై చేయండి!

జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పచ్చడి" - రోటి పచ్చడిలా అద్భుతంగా ఉంటంది!

TAGGED:

CABBAGE FRY IN TELUGU
ANDHRA STYLE CABBAGE FRY
EASY CABBAGE RECIPE
క్యాబేజీ ఫ్రై తయారీ విధానం
CABBAGE FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.