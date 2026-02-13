స్మెల్ రాకుండా "టేస్టీ క్యాబేజీ ఫ్రై" - రైస్, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది!
క్యాబేజీ రెసిపీ మీకు నచ్చదా? - ఇలా చేశారంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!
Cabbage Fry in Telugu : క్యాబేజీ టేస్ట్ బాగుంటుంది కానీ, ఆ స్మెల్ కొంత మందికి అంతగా నచ్చదు. ఫాస్ట్ ఫుడ్, స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో క్యాబేజీ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు కాబట్టే టేస్ట్ అనిపిస్తాయి. ఎపుడైనా ఇంట్లో క్యాబేజీ కర్రీ చేస్తున్నారంటే ముందుగా నీళ్లలో పసుపు, ఉప్పు వేసి ఉడికించి కుక్ చేస్తుంటారు. ఆ స్మెల్ కారణంగా పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు. కానీ, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడేలా క్యాబేజీ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి! ఎంతో బాగుంటుంది. రైస్, చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - పావు కేజీ
- పచ్చి మిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- బంగాళాదుంప - 1 పెద్దది
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిబఠానీ - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి పచ్చి మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకుని బంగాళాదుంప కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు క్యాబేజీని సన్నగా తురిమి తీసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. రెండు, మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై అడుగంటకుండా వేయించాలి.
- మూత పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో తీసి కలుపుతూ ఐదు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత క్యాబేజీ తురుము వేసుకోవాలి.
- క్యాబేజీ తురుము బాగా కలుపుకుని పచ్చిబఠానీ, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. బఠానీ వేడి నీటిలో నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి. క్యాబేజీలో పచ్చి వాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. మూతపెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి. మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికిస్తే చాలు! దగ్గరపడుతుంది.
- క్యాబేజీ బాగా ఉడికిన తర్వాత ఎండు కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని మళ్లీ బాగా కలపాలి. సన్నటి మంటపై వేయించడం వల్ల బాగా కలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి దించుకుంటే చాలు! క్యాబేజీ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది.
