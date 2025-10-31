ETV Bharat / offbeat

"క్యాబేజీ ఫ్రై" ఇలా చేస్తే ఎవరైనా నచ్చాల్సిందే! - ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా మళ్లీ కావాలంటారు!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "క్యాబేజీ ఫ్రై" - అన్నంలోకి, చపాతీల్లోకి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది!

cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:28 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 3:38 PM IST

Cabbage Fry in Telugu : క్యాబేజీ అంటే చాలా మంది అంతగా ఇష్టపడరు. కొంతమందికి ఆ వాసన, రుచి అంతగా నచ్చదు. కానీ, క్యాబేజీని సరిగ్గా కుక్ చేస్తే అస్సలు వదలరు. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో క్యాబేజీ లేకుండా ఏ రెసిపీ ఉండదు. ఫ్రైడ్ రైస్, నూడుల్స్, మంచూరియా ఇలా అన్ని పదార్థాల్లోకి క్యాబేజీ తప్పకుండా వాడుతుంటారు. అయితే, ఇంట్లో కూడా క్యాబేజీ ఇష్టంగా తినాలంటే ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. అస్సలు వదిలి పెట్టరు.

cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినపప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (Getty images)

కర్రీ లోకి :

  • క్యాబేజీ తురుము - పావు కేజీ
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి కొబ్బరి - పావు కప్పు
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని తాలింపు గింజలు దోరగా వేయించాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా కటే చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తురుము వేసుకోవాలి. అందులోనే కరివేపాకు ఆ తర్వాత పసుపు, ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మూతపెట్టుకుని 10 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి.
cabbage_fry_in_telugu
cabbage_fry_in_telugu (Getty images)
  • ఈ లోగా మిక్సీలోకి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన శనగపప్పు, పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుముతో పాటు చిన్న అల్లం ముక్క, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 8 ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకుని పొడి పొడిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఈ లోగా క్యాబేజీ పై మూత తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి మరో 3 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

