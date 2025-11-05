ETV Bharat / offbeat

క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- పిల్లలకు ఇలా "అప్పాలు" చేసి పెట్టండి - ఇష్టంగా ఒకటికి రెండు తింటారు!

Cabbage Appam Recipe
Cabbage Appam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 7:27 AM IST

Cabbage Appam Recipe : కొందరికి క్యాబేజీ అంటే చాలా ఇష్టం. మరి కొందరికి మాత్రం క్యాబేజీ వాసనే నచ్చదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ స్మెల్ చూస్తే చాలు ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ క్యాబేజీతో ఎంతటి రుచికరమైన వంటలు చేసినా తినడానికి ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉందా? అయితే మీ కోసమే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "క్యాబేజీ అప్పం".

సూపర్ సాఫ్ట్​ అండ్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటిని కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ అద్దిరిపోతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ క్యాబేజీ అప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, ప్రిపరేషన్​పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Cabbage Appam Recipe
క్యాబేజీ తరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - ఒకటి (300గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్ (ఆప్షనల్)
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • గోధుమపిండి - నాలుగు టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - ఐదారు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - తగినంత

Cabbage Appam Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ క్యాబేజీని తీసుకుని పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీని పెద్ద సైజ్ మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ కోర్స్ టెక్చర్ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అంటే, మరీ ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేయకుండా, క్యాబేజీ ముక్కలూ మరీ పెద్దవిగా ఉండకుండా తురుములా కనిపించేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తురుమును ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ క్యాబేజీ తురుములో జీలకర్ర, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, ఫ్రెష్​గా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, బైండింగ్ కోసం గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, చివరగా టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండిని కలిపే క్రమంలో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాబేజీ నుంచి ఊరే వాటర్​ సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ ఎక్కువ వాటర్ ఊరి మరీ తడితడిగా అనిపిస్తే మరికొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంచిగా కలిపాక కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెత్తని పిండి ముద్దలా రావాలని గుర్తుంచుకోవాలి.

Cabbage Appam Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అప్పం తయారీకి బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ తీసుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ మిశ్రమంలో నుంచి చేతిలో పట్టేంత పిండి ముద్దను తీసుకుని ఉండలా చేసి బటర్​ పేపర్​పై ఉంచి చేతితో వత్తుతూ కాస్త మందపాటి అప్పంలా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి షాలో ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న అప్పం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వేయించుకోవాలి.
  • రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా వేయించాలి.
  • అది రెండు వైపులా మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, క్యాబేజీతో సూపర్ టేస్టీగా "అప్పం" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇలానే క్యాబేజీ మిశ్రమం మొత్తాన్ని అప్పాల్లా రెడీ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. వీటిని ఎలాంటి చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ క్యాబేజీ అప్పాలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాబేజీతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు తగినవిధంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

Cabbage Appam Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

