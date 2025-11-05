క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- పిల్లలకు ఇలా "అప్పాలు" చేసి పెట్టండి - ఇష్టంగా ఒకటికి రెండు తింటారు!
Published : November 5, 2025 at 7:27 AM IST
Cabbage Appam Recipe : కొందరికి క్యాబేజీ అంటే చాలా ఇష్టం. మరి కొందరికి మాత్రం క్యాబేజీ వాసనే నచ్చదు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఈ స్మెల్ చూస్తే చాలు ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ క్యాబేజీతో ఎంతటి రుచికరమైన వంటలు చేసినా తినడానికి ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉందా? అయితే మీ కోసమే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "క్యాబేజీ అప్పం".
సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటిని కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ అద్దిరిపోతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ క్యాబేజీ అప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, ప్రిపరేషన్పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - ఒకటి (300గ్రాములు)
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - పావుటీస్పూన్ (ఆప్షనల్)
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- గోధుమపిండి - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - ఐదారు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ క్యాబేజీని తీసుకుని పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీని పెద్ద సైజ్ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ కోర్స్ టెక్చర్ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంటే, మరీ ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేయకుండా, క్యాబేజీ ముక్కలూ మరీ పెద్దవిగా ఉండకుండా తురుములా కనిపించేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తురుమును ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ క్యాబేజీ తురుములో జీలకర్ర, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, ఫ్రెష్గా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, బైండింగ్ కోసం గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, చివరగా టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండిని కలిపే క్రమంలో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాబేజీ నుంచి ఊరే వాటర్ సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ ఎక్కువ వాటర్ ఊరి మరీ తడితడిగా అనిపిస్తే మరికొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
- మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంచిగా కలిపాక కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెత్తని పిండి ముద్దలా రావాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అప్పం తయారీకి బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ తీసుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ మిశ్రమంలో నుంచి చేతిలో పట్టేంత పిండి ముద్దను తీసుకుని ఉండలా చేసి బటర్ పేపర్పై ఉంచి చేతితో వత్తుతూ కాస్త మందపాటి అప్పంలా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి షాలో ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న అప్పం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వేయించుకోవాలి.
- రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా వేయించాలి.
- అది రెండు వైపులా మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, క్యాబేజీతో సూపర్ టేస్టీగా "అప్పం" రెడీ అవుతుంది!
- ఇలానే క్యాబేజీ మిశ్రమం మొత్తాన్ని అప్పాల్లా రెడీ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. వీటిని ఎలాంటి చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ క్యాబేజీ అప్పాలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాబేజీతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు తగినవిధంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
