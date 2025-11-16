పసందైన "బటన్ బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 12:32 PM IST
Button Balushahi Recipe : బాదుషా పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇందులో బటన్ బాదుషా కూడా ఒకటి. బయట క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఇవి తినాలనిపించినప్పుడు చాలా మంది బయట మిఠాయి దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ వీటిని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి రుచిలోనూ స్వీట్ షాప్స్లో దొరికే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోవు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా బటన్ బాదుషాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 50 గ్రాములు
- పెరుగు - పావు కప్పు
- బేకింగ్ పౌడర్ - అర టేబుల్ స్పూన్
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- మైదాపిండి - పావు కిలో ( 250 గ్రాములు)
- పంచదార - 300 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 50 గ్రాముల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కప్పు పెరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పావుకిలో మైదాపిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో వేడివేడి నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మెత్తగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 300 గ్రాముల పంచదార, 150 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి.
- బెల్లం జిగురు పాకం వచ్చిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టాలి.
- అర గంట తర్వాత మరోసారి పిండిని బాగా కలపాలి. అనంతరం చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ ఉండను తీసుకొని చిన్న గారెలాగా చేసి మధ్యలో వేలితో నొక్కి రెండు వైపులా రంధ్రం వచ్చేలా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బాదుషాలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత బాదుషాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
- గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక బాదుషాలను వేడివేడి పంచదార పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఒక నిమిషం తర్వాత బాదుషాలను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీ, జ్యూసీ బటన్ బాదుషాలు రెడీ అయినట్లే!
