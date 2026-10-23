పంట వ్యర్థాల దహనం, పర్యావరణానికి శాపం! - శిక్షలున్నాయి జాగ్రత్త
Crop Residues Burning in Telangana : పంట కోతల అనంతరం మరో పంటకు భూమిని వెంటనే సిద్ధం చేసేందుకు వీలుగా రైతులు భూసారం గురించి ఆలోచించకుండా పంట వ్యర్థాలను దహనం చేస్తున్నారు.
Published : October 23, 2026 at 4:45 PM IST
Crop Residues Burning in Telangana : ఈసారి వానాకాలం సీజన్లో కొద్దో గొప్పో పండిన పంటల కోతలు మొదలయ్యాయి. అనంతరం పొలాల్లో వరి కొయ్యలు, కంది, పత్తి కట్టెలు, మొక్కజొన్న, జొన్న కాడలను దహనం చేసే ఘటనలు ఇరు రాష్ట్రాల్లో చాలాచోట్ల కనిపిస్తుంటాయి. తదుపరి పంటలకు సిద్ధమయ్యేందుకు వ్యర్థాలను కాల్చివేయడం రైతులకు తాత్కాలికంగా సులభమైన మార్గంలా కనిపించినా దీనివల్ల పర్యావరణం, భూసారం, ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రమైన దుష్పరిణామాలు ఏర్పడతాయి. దిల్లీలో పర్యావరణ సమస్యకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా దీనిని అక్కడి ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వీటి నివారణ చర్యలకు సుప్రీంకోర్టు కఠిన చట్టాలను కూడా నిర్దేశించింది. మరి ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం ఎలా?
అసలు ఏం జరుగుతోందంటే
పంట కోతల తర్వాత మరోసారి పంటకు భూమిని చదును చేసేందుకు వీలుగా రైతులు పంట వ్యర్థాలకు నిప్పు పెడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా గత యాసంగి సీజన్లో ఏకంగా 62 లక్షల ఎకరాల్లో వ్యర్థాలను తగలబెట్టడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. కూలీల కొరత, చదును చేసేందుకు యంత్రాలు అందుబాటులో లేకపోవడం ఒకవేళ అవి ఉన్నా వాటి ఛార్జీలు భారీగా ఉండడం వల్ల కాల్చడానికే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.
దుష్పరిణామాలు చాలా
వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల భూమిలో పంటకు మేలు చేసే పురుగులు, వానపాములు మంటలో కాలిపోతున్నాయి. భూమిలోని నైట్రోజన్, భాస్వరం, పొటాష్లాంటి పోషకాలు నశించి భూమి సారం విపరీతంగా తగ్గుదల పడుతోంది. నేలలో రెండున్నర సెంటిమీటర్ల దిగువన ఉండే లాభసాటి ఫంగల్ సూక్ష్మజీవులు అగ్నికి ఆహుతై క్రమంగా దిగుబడి తగ్గిపోతోంది. బయట నుంచి ఎన్ని రకాల ఎరువులు వేసినా ప్రయోజనం మాత్రం ఉండట్లేదు. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, మీథేన్ వంటి గ్రీన్హౌస్ వాయువులు విడుదలై వాతావరణ కాలుష్యాన్ని మరింత తీవ్రం చేస్తున్నాయి.
ఒక టన్ను పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల 60 కిలోల అతి ప్రమాదకరమైన మోనాక్సైడ్తో పాటు 1460 కిలోల కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 200 కిలోల బూడిద గాలిలోకి విడుదల అవుతుండటం పర్యవరణానికి తీవ్ర నష్టం కలిగించే అంశమే. ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికి ప్రధాన కారణమైన మీథేన్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ వాయువులు గాలిలో నేరుగా కలుస్తున్నాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారికి శ్వాసకోశ సమస్యలు, కంటి మంటలు, వివిధ రకాల అలర్జీలు సంభవిస్తున్నాయి.
పంట వ్యర్థాలకు నిప్పు పెట్టడం వల్ల దట్టమైన పొగ ఆ ప్రాంతంలో దారి పొడవునా కమ్మేయడం వల్ల రోడ్డు సరిగ్గా కనిపించక రోడ్డు ప్రమాదాలు కూడా జరగడం విచారకరమైన అంశమే. రైతులు ఒక చోట నిప్పు పెడితే అది పక్కనున్న ఇతర పంటలకు వ్యాపిస్తోంది. ఒక్కోసారి రైతులు ఆ ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలను ఏ విధంగా చేయొచ్చనే విషయాలను కింద తెలుసుకుందాం.
కలిపి దున్నడం
వ్యర్థాలను మట్టిలో కలిసేలా దున్నడం వల్ల పొలంలో సేంద్రియ కర్బనం పెరిగి తదుపరి వేసిన పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది.
మల్చింగ్
వ్యర్థాలను చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి నేలపైనే పరచడం వల్ల భూమిలోని తేమ ఆవిరి కాకుండా ఉండి నేల మరింత సారవంతంగా మారుతుంది.
కంపోస్ట్ ఎరువు
పంట వ్యర్థాలను ఒక గుంతలో వేసి, సేంద్రియ ఎరువుగా తయారుచేసి పొలానికి వాడుకుంటే దిగుబడిని సాధించవచ్చు.
సూపర్ సీడర్, హ్యాపీ సీడర్
గడ్డిని తొలగించకుండానే విత్తనాలు వేసే యంత్రాలు వాడటాన్నే సూపర్ సూడర్, హ్యాపీ సీడర్ అంటారు.
డీకంపోజర్ల వాడకం
గడ్డిని త్వరగా కుళ్లిపోయేలా చేసే బ్యాక్టీరియల్ ద్రావణాల వినియోగంతో ఎక్కువగా ప్రయోజనం ఉంటుంది.
వాణిజ్య ఉపయోగం
మిగిలిన గడ్డిని పశువుల మేత కోసం, బయో-మాస్ విద్యుత్ ప్లాంట్లకు, టోర్ఫాక్షన్ ప్లాంట్లు, పెల్లెటైజేషన్, ఇథనాల్ తయారీకి విక్రయించి అదనపు ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
"పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల నేల ఆరోగ్యం, గాలి నాణ్యతలు తీవ్రంగా కాలుష్యం అవుతున్నాయి. భూసారం తగ్గి పంట దిగుబడి రాక రైతులు నష్టపోతున్నారు. వ్యర్థాలను కాల్చకుండా వాటిని తిరిగి నేలలోనే కలిపేసి దున్నడం వల్ల నేలసారం పెరిగి ఆరోగ్యం మెరుగుపడి అధిక దిగుబడులు వస్తాయి. వీటిపై రైతుల్లో చైతన్యం రావాల్సిన పరిస్థితి కచ్చితంగా ఉంది. ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయం, పర్యావరణ ఆరోగ్యం రెండింటికీ మద్దతు ఇచ్చే సుస్థిరమైన, ఆచరణాత్మక పాలసీలను చేపట్టాలి" - ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య, శాస్త్రవేత్త, తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ
శిక్షలున్నాయి జాగ్రత్త
- పంట వ్యర్థాలను కాల్చివేయడం ఒక తీవ్రమైన పర్యావరణ, ఆర్థిక, వ్యవసాయ సమస్యగా మారిన నేపథ్యంలో చట్టప్రకారం జరిమానాలు, జైలు శిక్షలు విధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది.
- వాయు కాలుష్య నియంత్రణ చట్టం-1981 ప్రకారం పంట వ్యర్థాలను దహనం చేయడం శిక్షార్హం. రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి దీనిపై పర్యవేక్షణ నిర్వహించి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడ్డ వారిపై జరిమానాలు విధిస్తుంది.
- పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం-1986 మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, పోల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులు పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని నిషేధిస్తూ ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేస్తాయి.
- జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ నిబంధనల ప్రకారం రూ.2500 నుంచి రూ.30 వేల వరకు జరిమానాలతో పాటు, ఎయిర్ యాక్ట్ కింద మూడేళ్ల జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉంది. కాల్చివేత జరిగిన భూమి రెండెకరాల్లోపు ఉంటే రూ.5 వేలు, 2 నుంచి 5 ఎకరాల వరకు అయితే రూ.10 వేలు, 5 ఎకరాలకు పైగా ఉంటే రూ.30 వేల వరకు జరిమానా వసూలు చేస్తారు.
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మీ పంట వ్యర్థాలను కాల్చుతున్నారా? అయితే మీరు ఇకపై జరిమానా కట్టాల్సిందే!