'3.3లీటర్లకు 100 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ' - కార్ల ఇంజిన్లలో భారీ మార్పుల దిశగా కేంద్రం నిబంధనలు!
బీఎస్ 6 ప్రమాణాల కొనసాగింపుగా 'CAFE' రూల్స్ - వచ్చే ఏడాది నుంచే అమలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 12:53 PM IST
CAFE 3 Norms : చమురు దిగుమతులు తగ్గించుకోవడం, కర్బన ఉద్గారాలను కట్టడి చేయడం, క్లీన్ ఎనర్జీవైపు మళ్లాలన్న సంకల్పంతో కేంద్రం కార్ల ఉత్పత్తుల్లో కొన్ని నిబంధనలు తీసుకొస్తోంది. ఇప్పటికే చమురు దిగుమతులకు ప్రత్యామ్నాయంగా E-20 పెట్రోల్ తీసుకొచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ కొన్న వారికి సబ్సిడీలు ఇస్తోంది. ఇక ప్యాసింజర్ కార్ల మైలేజీని 16.7శాతం మేర పెంచడంతో పాటు వీటి నుంచి విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించేందుకు కొత్త మార్గదర్శకాలను అమల్లోకి తేనుంది.
ఈ మేరకు బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫీషియెన్సీ - BEE భారత్ స్టేజ్ ప్రమాణాలకు కొనసాగింపుగా కార్పొరేట్ యావరేజ్ ఫ్యుయెల్ ఎఫీషియెన్సీ- CAFE 3 నిబంధనలు రూపొందించింది. 2027 ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇవి అమల్లోకి రానున్నాయి. 2032 మార్చి 31 వరకూ ఇవి కొనసాగుతాయి. అసలు ఏంటీ కేఫ్-3 రూల్స్? ఈ నిబంధనల్లో ఏముంది? కార్ల తయారీలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఎస్యూవీలతో పొగ ఎక్కువ
మైలేజీ పెంచడంతో పాటు కర్బన ఉద్గారాలు తక్కువగా విడుదలయ్యే విధంగా సంస్థలు కార్లను తయారు చేయాలన్నదే కార్పొరేట్ యావరేజ్ ఫ్యుయెల్ ఎఫీషియెన్సీ ఉద్దేశం. ఏ కంపెనీ కార్లైనా సరే హ్యాచ్ బ్యాక్స్తో పోల్చి చూస్తే ఎస్యూవీల నుంచి విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఓ సంస్థ ఈ SUVలనే ఎక్కువ మొత్తంలో విక్రయించింది అనుకుందాం. ఈ సంఖ్యతో ప్రభుత్వానికి పని లేదు. కానీ వాటి వల్ల విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాలు తప్పకుండా నిర్దేశిత పరిమితిలోపే ఉండాలి. ఎస్యూవీలతో పొగ కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలోనే విడుదలవతుంది. ఒకవేళ కంపెనీ ఈ వాహనాలనే ఎక్కువగా విక్రయిస్తే భారీగానే జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫైన్ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఆ సంస్థలు ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ లేదా హైబ్రిడ్ వెహికిల్స్ వైపు మళ్లాల్సి ఉంటుంది. స్థూలంగా చూస్తే కేఫ్ నిబంధనల లక్ష్యం ఇదే.
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2017లోనే కేఫ్ ఫేజ్ 1 అమల్లోకి తెచ్చింది కేంద్రం. ఆ సమయంలో కర్బన ఉద్గారాలకు సంబంధించి గరిష్ఠంగా 130 గ్రాముల పరిమితి విధించింది. అంటే ఓ కార్ ఈ పరిమితికి మించి CO2ని గాల్లోకి విడుదల చేయడానికి వీల్లేకుండా తయారు చేయాలి. అంతే కాదు. కార్ మైలేజ్ తప్పనిసరిగా 18కిలోమీటర్లుగా ఉండాలి. ఇది 2022 వరకూ అమల్లో ఉంది. ఆ తరవాత వీటిలో కొన్ని మార్పులు చేసి 2022 నుంచి 2027 వరకూ అమల్లో ఉండేలా ఫేజ్ 2 తీసుకొచ్చింది. ఈ సారి కర్బన ఉద్గారాల పరిమితిని 113 గ్రాములకు కుదించింది. మైలేజీని 21 కిలోమీటర్లకు పెంచింది. ఇక ఇప్పుడు కొత్తగా ఫేజ్ 3 ని ప్రకటించింది. ఇది 2027 నుంచి 2032 వరకూ అమల్లో ఉంటుంది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఓ కార్ 91.7 గ్రాముల CO2 మాత్రమే విడుదల చేసే విధంగా సంస్థలు తయారు చేయాలి. మైలేజీ 33 కిలోమీటర్లుగా ఉండాలని తేల్చి చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
2027 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు
ఈ కార్పొరేట్ యావరేజ్ ఫ్యుయెల్ ఎఫీషియెన్సీకి సంబంధించి మరో నిబంధన కూడా ఉంది. ఫేజ్-1 లో అయితే ఓ కార్ 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే 5.5 లీటర్లలోపే ఫ్యుయెల్ ఖర్చవ్వాలి. ఈ నిబంధనలకు తగ్గట్టుగా సంస్థలు కార్ల ఇంజిన్లలో మార్పులు చేశాయి. అయితే మొదటి విడతలో మాత్రం ఫ్యుయెల్ వేస్టేజ్ ఎక్కువగా లేకుండా, ఉన్న ఇంజిన్లే సమర్థంగా పని చేసే విధంగా చిన్న చిన్న మార్పులు చేశారు. అదే ఫేజ్-2 లో నిబంధనలు సవరించి ఇదే పరిమితి ని 4.78 లీటర్లకు తగ్గించారు. ఇక ఈ విడతలో ఇంజిన్లలో మార్పులు చేశారు. 4 సిలిండర్ ఇంజిన్స్ స్థానంలో 3- సిలిండర్ టర్బో ఇంజిన్స్ అమర్చారు. వీటి వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఫేజ్-3లో మరింత కఠినమైన రూల్ తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. ఓ కార్ 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే 3.996 లీటర్ల ఫ్యుయెల్ మాత్రమే ఖర్చయ్యే విధంగా మార్పులు చేసింది. 2027 ఏప్రిల్ 1న అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ పరిమితి వర్తిస్తుంది. 2032 నాటికి దీన్ని 3.327 లీటర్లకు తగ్గించాలని టార్గెట్గా పెట్టుకుంది కేంద్రం. అంటే రానురాను కార్ల మైలేజీ పెంచే విధంగా, ఫ్యుయెల్ తక్కువ ఖర్చయ్యేలా తయారీ ఉండాలి.
మైలేజీకి ప్రాధాన్యం
కేఫ్ ఫేజ్-3లో భాగంగా ఇంజిన్లలో స్పష్టమైన మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫేజ్-2 లో కార్లలో 12వోల్ట్స్ లేదా 48 వోల్ట్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటర్లు వాడే వారు. ఇకపై ఫేజ్-3లో పెట్రోల్ ఇంజిన్స్లో తప్పనిసరిగా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్స్, ప్లగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్స్ వాడతారు. వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సమయం పాటు నిలిచిపోతే పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఎక్కువ వేగంతో నడిచేటప్పుడు కూడా ఇవి కార్కు పవర్ బూస్టప్ ఇస్తాయి. కార్ల ఇంజిన్స్ పరిమాణం తగ్గనుంది. ఇక ఫేజ్-3లో భాగంగా చేసిన మార్పులలో మొదటిది మైలేజ్ అయితే, రెండోది సూపర్ క్రెడిట్స్. అంటే పర్యావరణానికి మేలు చేసే ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ కార్లను విక్రయించే కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే బోనస్ పాయింట్స్ ఇవి. పెట్రోల్, డీజిల్ కార్ల నుంచి వచ్చే కర్బన ఉద్గారాలను క్రమంగా తగ్గించుకుని క్లీన్ ఎనర్జీ వైపు మళ్లడం ద్వారా ఈ పాయింట్స్ పొందవచ్చు.
పరిశ్రమలకు సూపర్ క్రెడిట్స్
మరి ఈ ఫేజ్-3లో సూపర్ క్రెడిట్స్ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు అనేది చూస్తే ఓ సంస్థ ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్ని విక్రయించింది అనుకుందాం. దీనికి 3.0 క్రెడిట్ ఇస్తారు. లెక్క ప్రకారం ఒకటే అమ్మినట్టు ఉన్నా ప్రభుత్వం మాత్రం రికార్డుల్లో 3 కార్లు విక్రయించినట్టు పరిగణిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ కార్ నుంచి విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాల సగటు తగ్గిపోతుంది. అంటే ఆ సంస్థకు దీని వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇక ప్లగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ వాహనాలు విక్రయిస్తే దీనికి 2.5 క్రెడిట్ ఇస్తారు. అంటే ఓ కార్ విక్రయిస్తే రెండు కార్లు విక్రయించినట్టుగా లెక్కిస్తుంది ప్రభుత్వం. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్స్ విక్రయిస్తే 1.6 క్రెడిట్ ఇస్తారు. ఫ్లెక్స్ ఫ్యుయెల్స్కు 1.1 క్రెడిట్గా పరిగ ణిస్తుంది. ఈ క్రెడిట్స్ తెచ్చుకోవడం వల్ల కంపెనీలు కర్బన ఉద్గారాల పరిమితిని పాటించినట్టుగా అవుతుంది. అంటే భారీ జరిమానాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో పర్యావరణానికి మేలు చేసే వాహనాల విక్రయాలూ పెరుగుతాయి.
ఈవీల విక్రయాలు పెరిగే అవకాశం
ఈ కొత్త రూల్స్తో రానురాను పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల విక్రయాలు కాస్త తగ్గి ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ కార్ల సేల్స్ పెరిగే అవకాశముంటుంది అన్నది ఓ అంచనా. అదెలా అంటే కేవలం పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లనే విక్రయిస్తే CAFE-3 నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన 91.7 గ్రాముల కర్బన ఉద్గారాల పరిమితి దాటిపోతుంది. అప్పుడు భారీ జరిమానాలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఇక C02 ఎమిషన్స్ తగ్గించడానికి కార్ల ఇంజిన్స్లో మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల తయారీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇది సేల్స్పై ప్రభావం చూపిస్తుండొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఆయా సంస్థల ముందున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ కార్లను ఎక్కువ మొత్తంలో విక్రయించడం. పైగా వీటిని ఎక్కువగా అమ్మడం ద్వారా సూపర్ క్రెడిట్స్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అప్పుడు పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలనూ విక్రయిస్తూ కర్బన ఉద్గారాల పరిమితికి లోబడి ఉండేందుకు వీలుంటుంది. ఇలా చూసినప్పుడు విద్యుత్ వాహనాల విక్రయాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టే కదా.
ఇప్పటికే BS-VI నిబంధనలున్నాయి కదా మరి ఇప్పుడు CAFE-3 రూల్స్ ఎందుకు? ఇది కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం. బీఎస్-6 అనేది ఎయిర్ క్వాలిటీని పెంచేందుకు తీసుకొచ్చిన నిబంధన. అదే కేఫ్-3 రూల్ అనేది వాతావరణ మార్పులు, ఇంధన భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించింది. నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్, పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి వాటిని కట్టడి చేసే విధంగా BS-6వాహనాలు తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే కేఫ్-3 నిబంధనల ప్రకారం చూస్తే ముఖ్యంగా CO2 ఉద్గారాలను కట్టడి చేస్తారు. అయితే ఈ BS-6లో ఒక్కో వాహనానికి సంబంధించి కాలుష్య పరిమితులను లెక్కిస్తారు. కేఫ్-3 రూల్స్ ఓ సంస్థ తయారు చేసిన అన్ని వాహనాలకూ వర్తిస్తాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంటే BS-6 వాహనాలను విక్రయించడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇక కేఫ్-3 రూల్స్ ప్రకారం చూస్తే ఆయా సంస్థలకు భారీగా జరిమానాలుంటాయి.
మొత్తంగా చూస్తే కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కార్పొరేట్ యావరేజ్ ఫ్యుయెల్ ఎఫీషియెన్సీ నిబంధనలు ఇవి. క్లీన్ఎనర్జీలో భాగంగా తీసుకొచ్చిన ఈ రూల్స్ మున్ముందు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఎంతో ఉపయోగపడతాయని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం. పైగా ఈ కొత్త రూల్స్తో ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ తయారీపై సంస్థలు మరింత దృష్టి సారించే అవకాశముంటుంది. తద్వారా కొత్త మోడల్స్ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇదే జరిగితే అటు పర్యావరణానికి మేలు జరగడంతో పాటు చమురుపై ఎక్కువగా ఆధారపడే పరిస్థితీ మారుతుంది.
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