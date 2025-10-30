ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - నిమిషాల్లో రవ్వతో "బన్ దోశలు" చేసుకోండి!

- బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీ - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!

Bun Dosa Recipe
Bun Dosa Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read
Bun Dosa Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఏం చేసుకోవాలో తోయనప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్​​ రెసిపీ ఉంది. ఇందుకోసం పప్పు నానబెట్టి, మిక్సీ పట్టాల్సిన పనిలేదు. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్​తో నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా తయారయ్యే ఈ రెసిపీని ఎవరైనా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "రవ్వ బన్ దోశలు".

ఇంట్లో టైమ్​కు ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేనప్పుడు ఇవి సూపర్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తాయి. బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, రెగ్యులర్ రెసిపీలతో పోల్చితే డిఫరెంట్ రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన బన్ దోశలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Bun Dosa Recipe
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
  • అర కప్పు - పెరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
Bun Dosa Recipe
పెరుగు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - ఒకటిన్నర చెంచాలు
  • ఇంగువ - పావుచెంచా
  • ఆవాలు - అరచెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • సన్నని ఉల్లిపాయముక్కలు - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • బేకింగ్‌ సోడా - చిటికెడు
  • ఆయిల్ - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

కరకరలాడే "బ్రెడ్​ వడలు" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ కిర్రాక్​ అంతే!

Bun Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అన్నింటినీ బాగా కలిపి పావుగంటపాటు పక్కన పెట్టేయాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులో ఆవాలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మంచి సువాసన వచ్చేంతవరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Bun Dosa Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని పావుగంట పాటు పక్కనుంచిన బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో చివరిగా బేకింగ్​సోడా కూడా జత చేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా, పలచగా కాకుండా కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేలా రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
Bun Dosa Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • తర్వాత దానిపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని మందంగా ఉండే అట్టులా వేసుకోవాలి.
  • అలా వేసుకున్నాక దానిపై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వన్ సైడ్ ఎర్రగా కాలే వరకు కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిరగేసి అటువైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, బొంబాయి రవ్వతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బన్‌ దోశ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • వీటిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పల్లీ, టమాటా చట్నీతో తినవచ్చు.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రవ్వతో ఉప్మా కూడా తాలింపుతో ఇలా బన్ దోశలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

చుక్క నూనె లేకుండా "దోశలు" - హెల్దీగా, టేస్టీగా!

మైదా లేకుండానే కరకరలాడే "పునుగులు" - చల్లని వేళ తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

