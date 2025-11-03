"రాగిపిండితో స్నాక్లాంటి టిఫిన్" - ఒక రెసిపీ రెండు రకాల అల్పాహారం!
అప్పటికప్పుడు స్నాక్, టిఫిన్ కావాలంటే ఇలా చేయండి - ఈ రెసిపీ అందరికీ నచ్చుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 12:37 PM IST
BUN DOSA RECIPE : టిఫిన్, స్నాక్ ఇలా ఏది కావాలన్నా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్! అంతే కాదు ఇదే రెసిపీతో రెండు రకాల టిఫిన్లు తినేయొచ్చు. కమ్మగా, కడుపు నిండా లాగించేయొచ్చు. పైగా ఇది హెల్దీ కూడా! ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతో ఈజీగా, ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్న రెసిపీ ఇదే కావచ్చు! అదేంటో కాదు రాగిపిండితో బన్ దోసె, గుంత పొంగనాలు. ఈజీగా, సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేసి ఇంట్లో వాళ్లందరినీ మెప్పించేయండి!
కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్ "శివ ప్రసాదం" - ఇలా నైవేద్యం పెట్టి "ఉపవాస దీక్ష" విరమించండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్మా రవ్వ - 1 కప్పు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అల్లం తురుము - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ, మరో కప్పు రాగి పిండి, ముప్పావు కప్పు పెరుగు వేసి బాగా బీట్ చేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా బాగా క్రీమీగా కలుపుకొని మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- కడాయిలో నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత అల్లం తురుము వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాక ఉల్లిపాయ తురుము, క్యారెట్ తురుము, ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు వేసుకుని 3నిమిషాలు వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న రాగి పిండిని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో దోసె పిండి టెక్చర్ రావడానికి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవచ్చు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని మరో బౌల్లోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ తురుము కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు ఒక చిన్న కడాయి స్టవ్పై పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే దోసె పిండి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ ఎక్కువగా నూనె పీలుస్తుందని మీరు భావిస్తే గుంత పొంగనాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇదే పిండి మిశ్రమాన్ని స్టవ్ పై గుంతపొంగనాల పెనం పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె రాసి పిండి వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. బన్ దోసె అయినా, గుంతపొంగనాలైనా ఎప్పటిలాగే పల్లీ చట్నీలో కంటే టమోటా చట్నీలోకి చాలా బాగుంటాయి.
పూరీల్లాంటి "బెల్లం అరిసెలు" - ఇలా చేస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్గా, మెత్తగా వస్తాయి!
"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!