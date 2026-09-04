రూ.47 కోట్ల కంపెనీ అమ్మేసి మాంక్గా! - బౌద్ధ సన్యాసుల జీవితం ఎలా ఉంటుంది?
- సంసార జీవితానికి స్వస్థిపలికేందుకు థాయ్ వ్యాపారవేత్త నిర్ణయం! - బౌద్ధ సన్యాసిగా మారనున్నట్టు ప్రకటించిన శ్రీయుక్! - సన్యాసుల రోజూవారి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Published : September 4, 2026 at 3:45 PM IST
Buddha monk : మనుషుల ఆలోచనా విధానం ఎంతో వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. డబ్బు కావాలని కొందరు.. ప్రేమ కావాలని మరికొందరు.. కీర్తి ప్రతిష్టలు కావాలని ఇంకొందరు.. దాదాపు 90 శాతానికిపైగా జనం ఈ మూడు కేటగిరీల్లోనే ఉంటారు. మరికొందరు మాత్రం ఇవన్నీ కాదు.. మనశ్శాంతి కావాలని కోరుకుంటారు. పట్టుకోవడంలో కాదు, విడిచిపెట్టడంలోనే అది దొరుకుతుందని నమ్ముతారు. అందుకే అన్నింటినీ త్యజించి సన్యాస జీవితంలో అడుగు పెడతారు. ఇందులోనూ బుద్ధుడు చూపిన మార్గంలో నడిచేవారు మరింత ప్రత్యేకం.
థాయ్ లాండ్కు చెందిన సిరిపాంగ్ అకారశ్రీయుక్ వ్యాపారవేత్త ఏకంగా రూ.47 కోట్లు విలువైన కంపెనీని విక్రయించి, సంసార జీవితానికి స్వస్తి పలికి, సన్యాసి జీవితం గడిపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. బుద్ధుడు చూపిన మార్గంలోనే జీవితాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలిపారు. దీంతో ఈ వార్త ఒక్కసారిగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు బౌద్ధ సన్యాసుల జీవితం ఎలా ఉంటుంది? వారి డైలీ రొటీన్ ఎలా సాగుతుంది? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బౌద్ధ భిక్షువులు తమ ఆహారాన్ని ప్రధానంగా భిక్షాటన ద్వారానే సమకూర్చుకుంటారు. బౌద్ధ ధర్మం ప్రకారం సన్యాసులు ఆహారాన్ని స్వయంగా వండుకోకూడదు, నిల్వ చేయకూడదు. ఏ రోజు దొరికిన ఆహారాన్ని ఆ రోజే తినేయాలి. మరుసటి రోజు కోసం దాచి పెట్టుకోకూడదు. అహం, ఆశను వదిలించుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
దినచర్య :
- బౌద్ధ సన్యాసుల రోజు తెల్లవారుజామునే ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 4 గంటలకు నిద్రలేచి ధ్యానం, బుద్ధ వందనం చేస్తారు.
- 6 గంటల తర్వాత భిక్షాటనకు బయల్దేరుతారు. తమకు ఫలానా ఆహారం కావాలని అడగకూడదు. ప్రజలు ప్రేమతో ఏమి పెడితే దాన్నే ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. అది శాకాహారమైనా, మాంసాహారమైనా.
- అలా సేకరించిన ఆహారాన్ని ఆశ్రమానికి తెచ్చిన తర్వాత అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసి స్వీకరిస్తారు.
- ఉదయం 9 నుండి 11.30 వరకు బౌద్ధ సూత్రాలను చదవడం, మఠాన్ని శుభ్రం చేయడం, తోటపని లేదా ప్రజలకు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేయడం వంటి పనులు చేస్తారు.
- మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపే వారి చివరి భోజనం ముగుస్తుంది. అంటే రోజుకు రెండు పూటలు మాత్రమే తింటారు.
- మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. వేగంచే ఏకాంతంగా ధ్యానం లేదా పఠనం సాగిస్తారు.
- సాయంత్రం 6 గంటలకు అందరూ కలిసి బుద్ధుని బోధనలను పఠిస్తారు
- రాత్రి 9 గంటలకు ప్రార్థనలు ముగించి తర్వాత నిద్రపోతారు
ఖచ్చితంగా పాటించే నియమాలు :
- అహింసను పాటిస్తారు. ఏ జీవిని చంపకూడదు, హింసించకూడదు.
- ఎవరైనా ఇవ్వని వస్తువును లేదా సొత్తును తీసుకోకూడదు. అంటే దొంగతనం చేయరాదు
- సంపూర్ణ లైంగిక పవిత్రతను పాటించాలి. అంటే బ్రహ్మచర్యం కొనసాగించాలి
- అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. కఠినమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు
- మద్యం, గంజాయి వంటి మత్తు పదార్థాలు వేటినీ తీసుకోకూడదు
- పూర్తిగా సాధారణ జీవితం గడపాలి. నృత్యాలు, సంగీతం, నాటకాలు వంటి వినోదాలకు దూరంగా ఉండాలి.
- సుగంధ ద్రవ్యాలు, నగలు, ఆడంబరమైన అలంకరణలు వంటివి చేసుకోకూడదు.
- పడుకునేటప్పుడు మెత్తటి విలాసవంతమైన పరుపులు వాడకూడదు. నేలపై లేదా సాధారణ చాపపై నిద్రించాలి
- బంగారం, వెండి వంటి నగలు లేదా డబ్బును తన స్వంత ఆస్తిగా తీసుకోకూడదు, దాచుకోకూడదు. ఒక బౌద్ధ సన్యాసికి వ్యక్తిగత ఆస్తులు ఉండవు.
- మూడు జతల కాషాయ వస్త్రాలు, ఒక భిక్షాపాత్ర, గుండు గీసుకోవడానికి ఒక కత్తి, చిరిగిన వస్త్రాలు కుట్టుకోవడానికి ఒక సూది, దారం, వస్త్రాన్ని కట్టుకోవడానికి ఒక నడుము పట్టీ, తాగునీటిని వడ్డకట్టడానికి ఒక వస్త్రం నీటిలోని సూక్ష్మజీవులను రక్షించడానికి, ఇంకా స్వచ్ఛమైన నీటి కోసం.
- ఇంతే.. ఈ వస్తువులతో పైన చెప్పుకున్న విధంగా బౌద్ధ సన్యాసులు జీవనం సాగిస్తారు.