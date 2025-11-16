ETV Bharat / offbeat

కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!

సీజన్​లో మాత్రమే దొరికే బుడమకాయల పచ్చడి - ముక్కలు మెత్తగా నోరూరిస్తాయి!

budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Budamkaya pachadi recipe in telugu : సీజన్​లో మాత్రమే దొరికే బుడమకాయలు పచ్చడి పెట్టుకుంటే ఎంతో కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు దాదాపు ఆరు నెలల పాటు ఈ పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది. ముక్కలు కరకరలాడుతూ నోటికి కారంగా, కమ్మగా అనిపిస్తుంది. ఆవాలు, వెల్లుల్లి కలిపి చేసే బుడమకాయల పచ్చడి వేడి వేడిగా అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది. కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఇంకే కూర కూడా అంతగా నచ్చదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా బుడమకాయల పచ్చడి ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. మళ్లీ ఎపుడు దొరుకుతాయా?! అని ఎదురుచూస్తారు.

budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు

  • బుడమకాయలు - పావు కిలో
  • కారం - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆవాల పొడి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతి పొడి - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - అర కప్పు
  • ఆవాలు -1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 25
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో బుడమకాయలు తెచ్చుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడుచుకుని పొడవుగా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చేదు టేస్ట్ చూసుకుని తీసుకోవాలి. చేదున్న కాయలను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేయించిన ఆవాల పొడి, అర టీ స్పూన్ వేయించిన మెంతుల పొడి వేసుకుని అన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలి.
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని అర కప్పు నూనె పోసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చాగా దంచుకుని సన్నటి మంటపై కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెలుల్లి పాయలు సగానికి పైగా వేయించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కారం, ఉప్పు, పసుపు అన్నీ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu
budamkaya_pachadi_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న బుడమకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ముక్కలన్నింటికీ కారం మిశ్రమం పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఒక రోజంతా పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మరో సారి కలిపి గాజు సీసాలో భద్రపరుచుకుంటే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. కావాలనుకున్నపుడల్లా వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా తినేయొచ్చు.

