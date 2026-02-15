ETV Bharat / offbeat

ఆలూ కాంబో​లో అద్దిరిపోయే "బ్రోకలీ కర్రీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఇంటిల్లిపాదీ నచ్చే కమ్మని బ్రోకలీ ఆలూ కర్రీ - రైస్, చపాతీ, రోటీ అన్నింట్లోకి అదుర్స్!

Broccoli Aloo Curry
Broccoli Aloo Curry (ETV Bharat)
⁣Broccoli Potato Curry in Telugu : బ్రోకలీ, బంగాళదుంపను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఇలా కర్రీ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మరి బ్రోకలీ ఆలూ కర్రీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Broccoli Aloo Curry
బ్రోకలీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంప ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • బ్రోకలీ ఫ్లోరెట్స్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బాదం - 15
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • అల్లం తరుగు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
Broccoli Aloo Curry
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బంగాళదుంపలు, బ్రోకలీ, ఉల్లిపాయలు, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ వేడైన తర్వాత కప్పు బంగాళదుంప ముక్కలు, ఒకటిన్నర కప్పుల బ్రోకలీ ఫ్లోరెట్స్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత బ్రోకలీబంగాళదుంప ముక్కలను తీసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Broccoli Aloo Curry
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో 15 బాదం, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంతరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Broccoli Aloo Curry
బాదం (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన ఆలూబ్రోకలీ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదంకొబ్బరి పేస్ట్ యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
Broccoli Aloo Curry
కారం (Getty Images)
  • చివరన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే బ్రోకలీ ఆలూ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

