నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లో తింటే ఆ మజానే వేరు!

చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ - ఇలా కొత్తగా ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి

Broad Beans Masala Curry
Broad Beans Masala Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:22 PM IST

Broad Beans Masala Curry : చిక్కుడుకాయతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వీటితో మసాలా కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేయొచ్చు. మరి టేసీటేస్టీ చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Chikkudukaya Masala Curry
చిక్కుడుకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడుకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - పావు టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Chikkudukaya Masala Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఈ రెసిపీ కోసం పావు కిలో చిక్కుడుకాయలను తీసుకొని శుభ్రం కడిగి తుంచుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Chikkudukaya Masala Curry
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిక్కుడుకాయ ముక్కలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Chikkudukaya Masala Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపాలి.
  • ఇందులోనే నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం, వేయించి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేసీటేస్టీ చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ తయారైనట్లే.
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీలోకి సూపర్​ కాంబినేషన్​.

