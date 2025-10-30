నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లో తింటే ఆ మజానే వేరు!
చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ - ఇలా కొత్తగా ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 5:22 PM IST
Broad Beans Masala Curry : చిక్కుడుకాయతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వీటితో మసాలా కర్రీ చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేయొచ్చు. మరి టేసీటేస్టీ చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడుకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 2
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - పావు టీ స్పూన్
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఈ రెసిపీ కోసం పావు కిలో చిక్కుడుకాయలను తీసుకొని శుభ్రం కడిగి తుంచుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిక్కుడుకాయ ముక్కలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపాలి.
- ఇందులోనే నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం, వేయించి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేసీటేస్టీ చిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ తయారైనట్లే.
- ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
