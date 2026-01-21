అద్దిరిపోయే "వంకాయ కారం పులుసు" - కమ్మగా, కారంగా టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది!
వంకాయ సరి కొత్త రెసిపీ - ఏదీ తినాలనిపించనపుడు ఈ రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 12:21 PM IST
Vankaya karam pulusu : సరిగ్గా కుదరాలే గానీ వంకాయ కర్రీ రుచికి మరేదీ సాటి రాదంటుంటారు! అలాగని ఎప్పుడూ వంకాయ ఫ్రై, వంకాయ మసాలా కాకుండా ఓ సారిలా వంకాయ కారం పులుసు ట్రై చేసి చూడండి. వంకాయ కర్రీ రుచి, సాంబార్ ను తలపించే రెసిపీ రెండూ టేస్ట్ తెలుస్తాయి. అంత బాగుంటుంది! ఇప్పుడున్న చలి వాతావరణంలో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. కమ్మగా తినేయొచ్చు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - పావు కేజీ
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- వెల్లుల్లి పాయలు - 8
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- చింత పండు రసం - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను శుభ్రం చేసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. వంకాయ ముక్కలు రంగు మారకుండా ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు కలిపి అందులో వేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆవాలు, మినపప్పు వేగిన తర్వాత మెంతులు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీలో మెంతులు, వెల్లుల్లి పాయలను అస్సలు స్కిప్ చేయకూడదు.
- పోపు గింజలు వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు, పసుపు వేసుకుని మగ్గించాలి. టేస్ట్ కు సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- టమోటాలు బాగా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- మసాలాలు పచ్చి వాసన పోయే వరకు 2 నిమిషాలు మగ్గించాలి. ఉప్పు, కారం వంకాయ ముక్కలకు పట్టుకుని అవి రంగు మారే వరకు ఉడికించాలి. ఈ సమయంలో చింత పండు రసం కూడా పోసుకుని కలిపి మరిగించి గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు మరో సారి ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. పులుసు దగ్గర పడుతున్న టైంలో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకుంటే చాలు!
- ఈ చలి వాతావరణంలో ఇలాంటి రెసిపీ వేడి వేడిగా లాగించారంటే కమ్మగా గొంతు దిగిపోతుంది. వంకాయ ముక్కలు ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది.
