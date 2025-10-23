ఆహా అనిపించే "శివంగి పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అన్నం మొత్తం తినేస్తారు!
వంకాయలతో ఇలా పులుసు చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 3:20 PM IST
Vankaya Sivangi Pulusu : వంకాయలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. మరి వీటితో పులుసు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఓసారి శివంగి పులుసు చేశారంటే 'ఆహా' అనాల్సిందే. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది! మరి నోరూరించే శివంగి పులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కరకరలాడే బియ్యప్పిండి "చెక్కలు" - ఇలాంటి టిప్స్తో ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చవు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - 12
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు- 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 స్పూన్లు
- బెల్లం - కొంచెం
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- కొబ్బరి పొడి - 2 స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 6
- పల్లీలు - 2 స్పూన్లు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
- పసుపు - ఒక స్పూన్
- నెయ్యి - 3 స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి నాలుగు భాగాలుగా అంచుల వరకు కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని గిన్నెలో ఉప్పు, పసుపు కలిపిన నీటిలో వేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు స్పూన్ల పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో ఆరు ఎండుమిర్చి, రెండు స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి, రెండు స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా రెండు స్పూన్ల నువ్వులు, ఒక స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా దినుసులను మిక్సీజార్లో వేసి పొడి చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఇందులో ఒక స్పూన్ పసుపు, నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోయాలి. అలాగే ఓ గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడిని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం కడాయిలో మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కాస్త వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ పులుసులో వేసి కలిపారంటే శివంగి పులుసు తయారైనట్లే!
- శివంగి పులుసును వేడివేడి అన్నంలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా తింటారు!
ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
నోరూరించే "పహాడీ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!