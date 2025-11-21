ETV Bharat / offbeat

ఉడుపి స్టైల్ "వాంగి బాత్" - ఇలా ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

లంచ్, డిన్నర్​లోకి సరికొత్త రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఫేవరెట్​ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం!

Vangi Bath
Vangi Bath (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vangi Bath Process in Telugu : బియ్యంతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా కర్ణాటక స్టైల్లో వంకాయలు, బియ్యంతో వాంగి బాత్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కూడా ఈ కొత్త రెసిపీని ఆస్వాదిస్తారు. మరి వాంగి బాత్ ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర బోటి కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క సాఫ్ట్​గా, స్పైసీగా ఉంటుంది!

Vangibath
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • వంకాయలు - 200 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయ తరుగు -ముప్పావు కప్పు
  • తాలింపు గింజలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి బఠాణీ - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Vangibath
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. అలాగే 200 గ్రాముల వంకాయలను కడిగి నిలువుగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఒక దాల్చినచెక్క, 4 లవంగాలు, 2 యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం కొంచెం ఎండుకొబ్బరి, కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు వేసి వేగనించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Vangibath
వంకాయలు (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్​న్నర నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం ఆయిల్ పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అన్నం లైట్​ పలుకులాగా ఉండే విధంగా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Vangibath
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి బాగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ బాగా వేగాక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే పావు కప్పు పచ్చి బఠాణీ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Vangibath
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కర్ణాటక స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే వాంగీ బాత్ రెడీ అయినట్లే!

ఉడుపి స్టైల్ "అప్పె పాయసం" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ కావాలంటారు!

కార్తీక మాసం స్పెషల్ "ఉసిరికాయ రసం" - పుల్లగా, ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

TAGGED:

BRINJAL RICE RECIPE IN TELUGU
VANGI BATH MAKING
వాంగి బాత్ తయారీ విధానం
VANGI BAATH PREPARE
VANGIBATH RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.