ఉడుపి స్టైల్ "వాంగి బాత్" - ఇలా ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!
Vangi Bath Process in Telugu : బియ్యంతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా కర్ణాటక స్టైల్లో వంకాయలు, బియ్యంతో వాంగి బాత్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కూడా ఈ కొత్త రెసిపీని ఆస్వాదిస్తారు. మరి వాంగి బాత్ ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- వంకాయలు - 200 గ్రాములు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 2
- ఎండుమిర్చి - 4
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి - కొద్దిగా
- చింతపండు - కొంచెం
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
- గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - ముప్పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయ తరుగు -ముప్పావు కప్పు
- తాలింపు గింజలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి బఠాణీ - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. అలాగే 200 గ్రాముల వంకాయలను కడిగి నిలువుగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఒక దాల్చినచెక్క, 4 లవంగాలు, 2 యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం కొంచెం ఎండుకొబ్బరి, కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు వేసి వేగనించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్న్నర నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం ఆయిల్ పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అన్నం లైట్ పలుకులాగా ఉండే విధంగా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి బాగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ బాగా వేగాక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే పావు కప్పు పచ్చి బఠాణీ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కర్ణాటక స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే వాంగీ బాత్ రెడీ అయినట్లే!
