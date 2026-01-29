ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ జీడిపప్పు కారం" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవాల్సిందే!
నోరూరించే వంకాయ కర్రీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 11:42 AM IST
Vankaya Jeedipappu Karam : వంకాయతో కర్రీ, ఫ్రై, పులుసు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అలాగే వీటిని ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కొన్ని కాంబినేషన్ రెసిపీలు చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకు ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నారం. అదే వంకాయ జీడిపప్పు కారం. ఇది అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో, కొద్దిగా నెయ్యి ఈ కూర వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారవుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ వంకాయ జీడిపప్పు కారం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నీలం రంగు వంకాయలు - 350 గ్రాములు
- జీడిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 10
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- లవంగాలు - 2
- యాలకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - 1
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 350 గ్రాముల నీలం రంగు వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలను ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయీలి. నూనె వేడైన తర్వాత ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి ఆ తర్వాత ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో 10 ఎండుమిర్చి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు లవంగాలు వేయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో అర కప్పు జీడిపప్పు, వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక తరిగి ఉంచిన వంకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 16 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- 16 నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన తీసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే వంకాయ జీడిపప్పు కారం రెడీ అయినట్లే!
