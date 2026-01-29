ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ జీడిపప్పు కారం" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవాల్సిందే!

నోరూరించే వంకాయ కర్రీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Vankaya Jeedipappu Karam
Vankaya Jeedipappu Karam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Vankaya Jeedipappu Karam : వంకాయతో కర్రీ, ఫ్రై, పులుసు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అలాగే వీటిని ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కొన్ని కాంబినేషన్ రెసిపీలు చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకు ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నారం. అదే వంకాయ జీడిపప్పు కారం. ఇది అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో, కొద్దిగా నెయ్యి ఈ కూర వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారవుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ వంకాయ జీడిపప్పు కారం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Vankaya Jeedipappu Karam
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నీలం రంగు వంకాయలు - 350 గ్రాములు
  • జీడిపప్పు - ముప్పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • లవంగాలు - 2
  • యాలకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Vankaya Jeedipappu Karam
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 350 గ్రాముల నీలం రంగు వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలను ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయీలి. నూనె వేడైన తర్వాత ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి ఆ తర్వాత ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో 10 ఎండుమిర్చి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు లవంగాలు వేయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Vankaya Jeedipappu Karam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో అర కప్పు జీడిపప్పు, వేయించిన మసాలా దినుసులు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
Vankaya Jeedipappu Karam
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక తరిగి ఉంచిన వంకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 16 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Vankaya Jeedipappu Karam
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • 16 నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన తీసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే వంకాయ జీడిపప్పు కారం రెడీ అయినట్లే!

