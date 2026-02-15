స్టఫింగ్ లేకుండానే "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - అన్నం, పులావ్, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోద్ది!
గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఈ పద్ధతిలో చేసి చూడండి - నోటికి సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 11:18 AM IST
Brinjal Curry Making in Telugu : వంకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో గుత్తి వంకాయ కర్రీకి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం ముందుగా స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. కానీ స్టఫింగ్ అవసరమే లేకుండా ఈ కర్రీని ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అంతేకాకుండా ఎలాంటి మసాలాలు వాడకుండానే ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఎన్నడూ తినని రుచితో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, రోటీ, చపాతీ, పులావ్ ఇలా అన్నింటిలోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో వంకాయలను కడిగి నాలుగు వైపులా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీటిలో వేయాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమామణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా ఓ చిన్న గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- రెండు నిమిషాల అనంతరం తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, గ్రైండ్ చేసిన జీలకర్రధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, అర గ్లాసు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత వేయించిన ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే గుత్తి వంకాయ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
