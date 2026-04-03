నోరూరించే "వంకాయ బోండాలు" - లోపల స్టఫింగ్తో అద్భుతమైన రుచినిస్తాయి!
- రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : April 3, 2026 at 5:16 PM IST
Brinjal Bonda Recipe : ఒంటిపూట బడుల వేళ పిల్లలు ఇంటి దగ్గరే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. ఇదే టైమ్లో తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ చేసి పెట్టొచ్చు కదా మమ్మీ అని అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది అమ్మలు పకోడీ, పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే పిల్లలకు బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీ కోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ బోండాలు". ఇవి కొబ్బరి, పల్లీ స్టఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే, నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! పైగా వీటిని అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ వంకాయ బోండాలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిన్నవంకాయలు - 10 నుంచి 12
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- కారం - ఒక చెంచా
- పసుపు - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - వేయించేందుకు తగినంత
- వాము - రెండు చెంచాలు
- వంటసోడా - కొద్దిగా
స్టఫింగ్ కోసం :
- పల్లీలపొడి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు గుజ్జు - రెండు చెంచాలు
- కారం - ఒక చెంచా
- ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్రపొడి - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వేయించిన నువ్వులపొడి - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ నోరూరించే స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా చిన్న సైజ్ తాజా గుండ్రటి వంకాయల్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని గుత్తివంకాయకు కోసినట్లుగా నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని నీళ్లలో వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన స్టఫింగ్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చలార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పల్లీ పొడి నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, కొన్ని నువ్వులను వేయించుకుని పొడిలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పచ్చికొబ్బరి తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీలుపొడి, పచ్చికొబ్బరి తురుము, వేయించిన నువ్వులపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, చింతపండు గుజ్జు వేసుకుని పదార్థాలన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో కొబ్బరి స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో గాట్లు పెట్టి నీళ్లలో వేసుకున్న వంకాయలను ఒక్కొక్కటిగా వాటర్ రాకుండా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో వంకాయలను దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారేలోపు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాము, కారం, పసుపు, వంటసోడా వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన వంకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ వాటిల్లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి స్టఫింగ్ను సరిపడే వేసి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వంకాయలన్నింటినీ మంచిగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్ట్వ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న పెట్టుకున్న వంకాయలను కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, లోపల స్టఫింగ్తో నోరూరించే టేస్టీ "వంకాయ బోండాలు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే ఈవెనింగ్ టైమ్ ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ చేసే స్నాక్స్ కాకుండా వెరైటీగా ఇలా వంకాయ బోండాలు చేసి పెట్టండి. ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
