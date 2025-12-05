ETV Bharat / offbeat

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా "ఉప్మా" - రవ్వ లేకుండానే నిమిషాల్లో రెడీ!

- సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే మసాలా "బ్రెడ్ ఉప్మా" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Bread Upma Recipe in Telugu : సులువుగా ప్రిపేర్ అయిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "ఉప్మా". ఇది తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఉప్మా అంటే అస్సలు నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఈ ప్రత్యేకమైన రెసిపీ చేసి పెట్టండి. అదే, సూపర్ టేస్టీ "బ్రెడ్ ఉప్మా".

నార్మల్​గా అందరూ బ్రెడ్​తో ఆమ్లెట్, హల్వా వంటివి చేసుకోవడం, పాలలో వేసుకుని తినడం చేస్తుంటారు. కానీ, ఓసారి రవ్వకు బదులుగా బ్రెడ్ స్లైసులతో ఇలా ఉప్మాను ట్రై చేయండి. సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే ఇది రెడీ అవుతుంది! బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ బ్రెడ్ ఉప్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బ్రెడ్ స్లైసులు - 12
  • నూనె - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 15
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పంచదార - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • నిమ్మరసం - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బ్రెడ్ స్లైసులను చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి మరీ చిన్నగా, పెద్దవిగా కాకుండా మీడియం ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చీలను ముందుగానే తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (Getty Images)
  • అవి వేగాక అందులో జీడిపప్పు పలుకులు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి లైట్​గా వేయించుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు పలుకులు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కలర్ మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు వేసుకుని హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, ఒక చెంచా పంచదార, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను వేసుకుని మసాలా మిశ్రమం మొత్తం బ్రెడ్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Bread Upma Recipe
Bread Upma Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, కలిపేటప్పుడు బ్రెడ్ ముక్కలకు మసాలా పట్టలేదనిపిస్తే లైట్​గా ఒకట్రెండు స్పూన్ల నీటిని చేతితో స్ప్రింకిల్ చేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "మసాలా బ్రెడ్ ఉప్మా" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

