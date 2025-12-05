ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా "ఉప్మా" - రవ్వ లేకుండానే నిమిషాల్లో రెడీ!
Published : December 5, 2025 at 4:57 PM IST
Bread Upma Recipe in Telugu : సులువుగా ప్రిపేర్ అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది "ఉప్మా". ఇది తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఉప్మా అంటే అస్సలు నచ్చదు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఈ ప్రత్యేకమైన రెసిపీ చేసి పెట్టండి. అదే, సూపర్ టేస్టీ "బ్రెడ్ ఉప్మా".
నార్మల్గా అందరూ బ్రెడ్తో ఆమ్లెట్, హల్వా వంటివి చేసుకోవడం, పాలలో వేసుకుని తినడం చేస్తుంటారు. కానీ, ఓసారి రవ్వకు బదులుగా బ్రెడ్ స్లైసులతో ఇలా ఉప్మాను ట్రై చేయండి. సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే ఇది రెడీ అవుతుంది! బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ బ్రెడ్ ఉప్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ స్లైసులు - 12
- నూనె - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 15
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పంచదార - ఒక టీస్పూన్
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బ్రెడ్ స్లైసులను చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి మరీ చిన్నగా, పెద్దవిగా కాకుండా మీడియం ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చీలను ముందుగానే తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆరు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వేగాక అందులో జీడిపప్పు పలుకులు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి.
- జీడిపప్పు పలుకులు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కలర్ మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు వేసుకుని హై-ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- టమాటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, ఒక చెంచా పంచదార, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను వేసుకుని మసాలా మిశ్రమం మొత్తం బ్రెడ్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, కలిపేటప్పుడు బ్రెడ్ ముక్కలకు మసాలా పట్టలేదనిపిస్తే లైట్గా ఒకట్రెండు స్పూన్ల నీటిని చేతితో స్ప్రింకిల్ చేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "మసాలా బ్రెడ్ ఉప్మా" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
