టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "బ్రెడ్ పిజ్జా బైట్స్" - గుంత పొంగనాల పెనంలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
-ఇంట్లో పిజ్జా చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా బ్రెడ్తో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : February 15, 2026 at 10:35 AM IST
Bread Pizza Bites: పిజ్జా అంటే పిల్లలు, పెద్దలు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే బేకరీకి వెళ్లారంటే పిజ్జాను కచ్చితంగా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. అయితే ఇంట్లో దీనిని చేయాలంటే అంత సింపుల్ కాదు. పిజ్జా బేస్ రెడీ చేయడం సహా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా లేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకునే పిజ్జా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పిజ్జా బైట్స్. బ్రెడ్ సాయంతో గుంతపొంగనాల పెనంలో చేసుకునే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఇంకా ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్గా ఇవి పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా బ్రెడ్ పిజ్జా బైట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 4
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- మొక్క జొన్న గింజలు - పావు కప్పు
- టమాటా - 1(చిన్నది)
- ఉల్లిపాయ - సగం ముక్క
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర టీస్పూన్
- ఒరెగానో - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- పిజ్జా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మొజెరల్లా చీజ్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయ, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కార్న్ గింజలను కూడా రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకోవాలి. ఏదైనా రౌండ్ షేప్లో ఉన్న చిన్న మూత తీసుకుని బ్రెడ్ను నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓ బ్రెడ్ పీస్ అనేది గుంత పొంగనాల పెనం సైజ్లో రౌండ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన బ్రెడ్ స్లైస్లను రౌండ్ భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ పీస్ను తీసుకుని చపాతీ కర్రతో లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటిని చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి టమాటా, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఒరెగానే, చీజ్, ఉప్పు, పిజ్జాసాస్ వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గుంత పొంగనాల పెనం తీసుకుని ఆ గుంతలలో లైట్గా ఆయిల్ గ్రీజ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి రోల్ చేసిన బ్రెడ్ పీస్ను ఒక్కొక్క గుంతలో ఉంచాలి. అనంతరం ఆ బ్రెడ్ స్లైస్పై లైట్గా పిజ్జా సాస్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కూరగాయల స్టఫ్ఫింగ్ను బ్రెడ్ ముక్కల మీద పెట్టుకోవాలి.
- చివరగా చిల్లీఫ్లేక్స్, ఒరెగానో, చీజ్ చల్లుకుని మూత పెట్టాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ పెనం ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో ఓ 5 నిమిషాలు లేదంటే చీజ్ మెల్ట్ అయ్యేవరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాక స్పూన్ సాయంతో నెమ్మదిగా తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే ఎన్ని కావాలో అన్ని చేసుకుని సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ స్పైసీ బ్రెడ్ పిజ్జా బైట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు తీసుకుని కూరగాయల స్టఫింగ్ను బట్టి బ్రెడ్ స్లైస్లను పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోండి.
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తురుము వంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పిజ్జా సాస్ లేకపోతే షెజ్వాన్ సాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే కొన్ని ఎండు మిరపకాయలను మిక్సీజార్లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
