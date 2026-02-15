ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "బ్రెడ్​ పిజ్జా బైట్స్​" - గుంత పొంగనాల పెనంలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

-ఇంట్లో పిజ్జా చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా బ్రెడ్​తో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Bread Pizza Bites
Bread Pizza Bites (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Bread Pizza Bites: పిజ్జా అంటే పిల్లలు, పెద్దలు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే బేకరీకి వెళ్లారంటే పిజ్జాను కచ్చితంగా టేస్ట్​ చేయాల్సిందే. అయితే ఇంట్లో దీనిని చేయాలంటే అంత సింపుల్​ కాదు. పిజ్జా బేస్​ రెడీ చేయడం సహా పెద్ద ప్రాసెస్​ ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా లేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకునే పిజ్జా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పిజ్జా బైట్స్​. బ్రెడ్​ సాయంతో గుంతపొంగనాల పెనంలో చేసుకునే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. ఇంకా ఈవెనింగ్​ టైమ్​ స్నాక్స్​గా ఇవి పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా బ్రెడ్​ పిజ్జా బైట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Pizza Bites
బ్రెడ్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 4
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • మొక్క జొన్న గింజలు - పావు కప్పు
  • ​టమాటా - 1(చిన్నది)
  • ఉల్లిపాయ - సగం ముక్క
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఒరెగానో - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
  • పిజ్జా సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మొజెరల్లా చీజ్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Bread Pizza Bites
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయ, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. కార్న్​ గింజలను కూడా రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ తీసుకోవాలి. ఏదైనా రౌండ్​ షేప్​లో ఉన్న చిన్న మూత తీసుకుని బ్రెడ్​ను నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓ బ్రెడ్​ పీస్​ అనేది గుంత పొంగనాల పెనం సైజ్​లో రౌండ్​గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన బ్రెడ్​ స్లైస్​లను రౌండ్​ భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
Bread Pizza Bites
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ పీస్​ను తీసుకుని చపాతీ కర్రతో లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటిని చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి టమాటా, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, ఒరెగానే, చీజ్​, ఉప్పు, పిజ్జాసాస్​ వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Bread Pizza Bites
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గుంత పొంగనాల పెనం తీసుకుని ఆ గుంతలలో లైట్​గా ఆయిల్​ గ్రీజ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్​ చేసి రోల్​ చేసిన బ్రెడ్​ పీస్​ను ఒక్కొక్క గుంతలో ఉంచాలి. అనంతరం ఆ బ్రెడ్​ స్లైస్​పై లైట్​గా పిజ్జా సాస్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కూరగాయల స్టఫ్ఫింగ్​ను బ్రెడ్​ ముక్కల మీద పెట్టుకోవాలి.
Bread Pizza Bites
కార్న్​ గింజలు (Getty Images)
  • చివరగా చిల్లీఫ్లేక్స్​, ఒరెగానో, చీజ్​ చల్లుకుని మూత పెట్టాలి. స్టవ్​ ఆన్ చేసి ఈ పెనం ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో ఓ 5 నిమిషాలు లేదంటే చీజ్​ మెల్ట్​ అయ్యేవరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయ్యాక స్పూన్​ సాయంతో నెమ్మదిగా తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే ఎన్ని కావాలో అన్ని చేసుకుని సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ బ్రెడ్​ పిజ్జా బైట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Pizza Bites
బ్రెడ్​ పిజ్జా బైట్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీసుకుని కూరగాయల స్టఫింగ్​ను బట్టి బ్రెడ్​ స్లైస్​లను పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోండి.
  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​ తురుము వంటివి కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. పిజ్జా సాస్​ లేకపోతే షెజ్వాన్​ సాస్​ యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ లేకపోతే కొన్ని ఎండు మిరపకాయలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

