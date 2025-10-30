స్ట్రీట్ స్టైల్ " బ్రెడ్ బజ్జీలు" - చల్లని వేళ ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకోండిలా!
బ్రెడ్తో బజ్జీలను ఈ విధంగా చేసుకోండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 10:41 AM IST
Bread Bajji Recipe : బ్రెడ్ బజ్జీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని బయట తిన్నప్పుడూ ఎంతో సాఫ్ట్గా నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తాయి. కానీ వీటిని ఇంట్లో చేసినప్పుడూ ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని చాలా మంది చెబుతుంటారు. అందుకే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బ్రెడ్ బజ్జీలు చేశారంటే సేమ్ స్ట్రీట్ స్టైల్ టేస్ట్ వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చితో ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోరూరుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - అర కట్ట
- పుదీనా - అర కట్ట
- బ్రెడ్ ముక్కలు - 8
- శనగపిండి - పావు కిలో
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - కొంచెం
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- కారం - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా నాలుగు పచ్చిమిర్చి, అర కట్ట పుదీనా, అర కట్ట కొత్తిమీరను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మెత్తగా పేస్టు చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు 8 బ్రెడ్ ముక్కలను తీసుకొని చివర అంచులను కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని సమోసా షేప్లో కట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక్కొ బ్రెడ్ ముక్కను తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనాకొత్తిమీర పేస్ట్ను వాటిపై రాయాలి. ఆపై ఇంకో బ్రెడ్ ముక్కను కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా పెట్టి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు పిండి తయారు చేసుకోవడం కోసం గిన్నెలో పావు కిలో శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిలో రెడీ చేసుకున్న బ్రెడ్లను బాగా ముంచి తీసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిలో ముంచి బ్రెడ్ బజ్జీలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత బ్రెడ్ బజ్జీలను అటు ఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి బ్రెడ్ బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ బ్రెడ్ బజ్జీలను టమోటా సాస్లో ముంచి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!
"పులిబొంగరాలు విత్ ఎర్రకారం" - చల్లని వాతావరణానికి అద్దిరిపోయే వేడివేడి స్నాక్!